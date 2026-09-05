A început școala. Ce le dăm la pachet de mâncare copiilor? Cinci rețete practice, „nu de pe internet”

Am cinci idei pentru pachetul copiilor pentru școală. Sunt mai degrabă cinci tipare pe care pot fi adaptate la preferințele alimentare ale copiilor și la bugetul alocat pentru gustarea sau prânzul lor de la școală.

Specialistă în food și autoarea unui newsletter cu autoritatea calității în domeniu, jurnalista Georgiana Ilie coordonează un nou proiect editorial HotNews. Ea scrie astăzi despre „pachetul de la școală”.

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E plin internetul de idei de pachețel – somon sau pui la grătar lângă broccoli fiert și bastoane de ardei gras. Nici cei mai mulți adulți nu ar mânca asta de bună voie, așa că de ce ne imaginăm că o vor face niște copii de 7-8 ani, în timp ce, în jurul lor, colegii mănâncă patiserie și ciocolată?

Există însă soluții, dar înainte de orice vi le argumentez cu câteva informații de bază:

Toate aceste preparate se pot face în weekend. Câtă vreme sunt împachetate etanș și ținute la rece, își păstrează bine gustul și textura până la 5 zile.

Toate rezistă bine la temperatura camerei câteva ore, așa că nu trebuie să trimiți copilul la școală cu geanta frigorifică.

Toate se pot mânca cu mâna și se pot porționa în avans.

Adaugă un fruct și/sau un iaurt de băut pentru diversitate de texturi și gusturi.

Plăcintă

Ai nevoie de foi groase de plăcintă (există în comerț la raionul de congelate, nu conțin decât făină, apă și sare și sunt elastice când se dezgheață), 700g de telemea de oaie, 200g de smântână fermentată și 3 ouă, plus niște ulei pentru uns.

Încinge cuptorul la 180C și pune hârtie de copt pe o tavă. Amestecă într-un bol telemeaua sfărâmată, smântâna și ouăle. Întinde fiecare foaie, unge-o cu puțin ulei și întinde câteva linguri de amestec pe toată foaia, apoi ruleaz-o și pune-o în tavă. Repetă până termini foile și umplutura (sunt șapte foi în pachet). Unge și pe deasupra cu ulei și dă la cuptor 20-25 de minute, până e rumenită deasupra.

Le poți umple și cu:

Ceapă verde și cașcaval ras

Brânză dulce și stafide

Varză acră, chimen și cașcaval ras

Praz tras puțin la tigaie și carne de pui fiartă

Cartofi fierți, mazăre și puțin bacon prăjit fără ulei

Mere rase, nuci și scorțișoară (poți pune și puțin zahăr dacă merele sunt foarte acre)

Dovleac ras, nuci și nucșoară

Roșii uscate, mozzarella și salam uscat (va fi ca o plăcintă cu pizza)

Dovlecei rași (și scurși bine) și telemea

La toate adaugă 2-3 ouă ca să se lege.

Lipii umplute

Poți umple orice fel de lipii – de la lipiile libaneze pe care le găsești oriunde, la tortillas de porumb sau de grâu. O construcție trainică include:

Un sos de întins pe lipie: humus, iaurt gras/labneh, cream cheese, pesto, tapenade (pastă de măsline) sau altă pastă făcută din legume; merge și niște mazăre fiartă și pasată, amestecată cu ulei de măsline, sare și piper

Legume crude: frunze mici de salată, varză, roșii cherry, ardei gras, castravete, ridiche, morcov ras

Legume gătite: roșii uscate, dovlecei/zucchini/ardei copți/vinete din conservă

Proteine: fie carne făcută simplu (la rotisor sau grătar), fie o brânză care se menține bine: halloumi, telemea veche, cașcaval cuburi

O rulezi bine, o tai în două și o împachetezi în hârtie de copt.

Sandvișuri italiene presate

Unul dintre cele mai flexibile și spectaculoase sandvișuri. Poți folosi orice pâine – de la ciabatta la focaccia la pâine feliată de la supermarket. Unge cu pesto ambele părți care intră în interiorul sandvișului și apoi umple-o pe rând cu:

Felii de salam/prosciutto/șuncă/bacon/ce ai din categoria mezeluri (tu știi mai bine ce e ok pentru copil)

Mozzarella/altă brânză moale

Verdeață de care ai – de la rucola, la busuioc.

Închide sandvișul, împachetează-l și pune-l la rece peste noapte sub o greutate – o cratiță grea, de exemplu. Dimineața, taie-l bucăți și ambalează-le individual.

Galettes cu legume și brânzeturi

Galette este o tartă mai relaxată, care se face fără tavă dedicată. Umplutura e ținută la locul ei de marginile îndoite ale aluatului. Și o poți face de orice dimensiune vrei. Dacă e mică, e perfectă pentru pachet și mâncat cu mâna.

Cuptorul la 200C. Taie o foaie de 400g de foitaj, decongelată, în pătrate de 10/10cm sau cum îți permite foaia. Trage la tigaie, în puțin ulei, 300g de spanac baby. Amestecă-l cu 200g de telemea sfărâmată și 100g de parmezan ras. Împarte amestecul, răcit, pe pătratele de aluat. Ridică marginile și ciupește-le la colțuri, ca să creezi un spațiu izolat, din care nu curge aluatul. Decorează cu două jumătăți de roșie cherry sau o felie de roșie mare. Pune pătratele pe o tavă cu hârtie de copt. Unge aluatul cu ou bătut. Dă la cuptor 15 minute sau până când aluatul e rumenit.

Aceleași galettes le poți umple cu:

Ou bătut, brânză/cașcaval și roșii uscate

Legume coapte (dovlecei, vinete, roșii), brânzeturi și aromatice (busuioc, oregano, rozmarin)

Mezeluri, puțin sos de roșii și cașcaval ras

Pui la rotisor, dovlecei rași (și scurși) și cașcaval

Parmezan, broccoli ras felii subțiri și nucă

Brânză dulce și ciuperci

Oricând ai nevoie de inspirație pentru ele, deschide orice meniu de pizza și ia-ți idei de acolo.

Vafe și clătite

Dacă ai un aparat de vafe (electric sau formă de pus pe plită), poți să faci niște gustări excelente bazate pe această rețetă:

Amestecă într-un bol 240g făină, 20g praf de copt (2 plicuri) și 2g sare. Încălzește pe plită 325ml lapte și 80g de unt până au ajuns la 40-50 de grade, cel mult. Să poți atinge lichidul cu mâna fără să te arzi. Adaugă 2 ouă și omogenizează. Toarnă lichidul peste amestecul uscat și amestecă, dar nu prea mult – când nu mai vezi cocoloașe, oprește-te. Pune 100g de cheddar ras și 50g de parmezan ras (sau ce brânzeturi ai) și încorporează-le cu o spatulă.

Încălzește aparatul de vafe. Dacă are înveliș anti-aderent, nu e nevoie să-l ungi cu unt/ulei. Dacă nu are, unge-l. Pune în centrul fiecărei forme câte 2-3 linguri de aluat, închide capacul și gătește conform instrucțiunilor aparatului.

Dacă nu ai aparat, le poți face într-o tigaie anti-aderentă sub formă de clătite americane (pancakes).

În loc de cheddar și parmezan, poți pune în aluat:

Telemea rasă, roșii uscate și busuioc

Spanac sau alte verdețuri (mangold, kale, după gust)

Sfeclă roșie fiartă și pasată (vor ieși roz)

Dovlecel ras și scurs

Cartof dulce sau dovleac fiert și pasat

Banană pasată și scorțișoară (va ieși cu gust de banana bread)

Poți să mergi și într-o zonă mai new age, adică să pui semințe de chia, de cânepă, de in, matcha sau ube, dar nu au un gust prea prietenos pentru copii.