A înghițit o bucată de bacon, iar după cinci zile a intrat în moarte cerebrală. Astăzi, corpul ei a cedat

O femeie în vârstă de 28 de ani, mamă a doi copii, a murit după șase zile de agonie la spitalul Santa Rosa din orașul Viterbo, din centrul Italiei, unde era internată la terapie intensivă din 13 august, scrie publicația italiană FanPage.

Tânăra s-a sufocat în timp ce mânca o felie de bacon la Capodimonte, în provincia Viterbo. În noaptea dintre marți, 18, și miercuri, 19 august, i s-a constatat moartea cerebrală.

Tânăra de 28 de ani, dându-și seama că nu mai putea respira, a ieșit în stradă pentru a cere ajutor. În câteva minute au fost chemate echipele de urgență, iar personalul serviciului de ambulanță a sosit la fața locului.

Transportată cu elicopterul

Personalul medical a încercat îndelung să-i elibereze căile respiratorii și să o resusciteze, recurgând chiar și la manevra Heimlich, utilizată în cazurile de sufocare provocată de un corp străin. Starea tinerei părea însă de la început extrem de gravă. După acordarea primului ajutor, a fost transferată cu elicopterul medical la spitalul Santa Rosa din Viterbo și internată în secția de terapie intensivă. Miercuri, femeia a murit.