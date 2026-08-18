A luat 1,80 la matematică la bacalaureat, iar acum, după 10 ani, este studentă la Matematică. Povestea Mihaelei, care a promovat bacul la 41 de ani învățând alături de fiul ei

La prima încercare de a promova bacalaureatul, în 2016, Mihaela Andrieș a obținut 1,80 la matematică. Avea atunci 32 de ani, doi copii pe care-i creștea singură și un trecut încărcat. A picat examenul, l-a mai dat de două ori, fără succes, și a abandonat ideea. A început din nou să învețe când fiul ei a ajuns în clasa a XII-a și avea nevoie de ajutor la matematică. Timp de un an, au lucrat împreună zi de zi, folosind culegeri și lecții gratuite de pe internet. În 2025, Mihaela a obținut 7,95 la matematică, a promovat bacalaureatul și a intrat la facultatea la care, cu numai câțiva ani înainte, nici nu ar fi îndrăznit să viseze.

Mihaela Andrieș are 42 de ani, doi copii de 20 și 21 de ani și locuiește în Focșani. Lucrează ca operator de date, iar din toamna anului 2025 este studentă la Facultatea de Științe a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, specializarea Matematică. După terminarea facultății și-ar dori să devină profesoară.

Mihaela a fost înfiată la vârsta de trei luni de unchiul său patern și de soția acestuia. La sfârșitul clasei a VIII-a, mama adoptivă a murit, iar tatăl adoptiv, care lucra în agricultură, nu a avut posibilitatea să o trimită mai departe la școală. În loc să devină elevă de liceu, Mihaela a rămas acasă și a muncit alături de el.

La 18 ani s-a căsătorit. La 24 s-a întors la școală

După moartea mamei, a rămas mai mult singură în casa părintească. „Fiind o fire ascultătoare, nu am avut curajul să plec la oraș, la școală sau la serviciu. Și n-am avut niciun sprijin. La 18 ani am cunoscut un băiat care avea serviciu, mi-a sucit mințile și m-am căsătorit”, povestește ea. Au urmat nouă ani de căsnicie și doi copii născuți la un an și două luni distanță.

În timpul căsniciei, a hotărât să recupereze anii de școală pierduți. La 24 de ani s-a înscris la liceu, la frecvență redusă, la profilul „Tehnician în confecții textile”.

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