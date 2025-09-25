A murit Lucian Mureșan, conducătorul Bisericii greco-catolice din România. A fost al treilea cardinal român numit de Vatican 

Cardinalul Lucian Mureşan, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a murit, joi, 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani, a anunțat Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraș.

Lucian Mureșan a fost al treilea cardinal român numit de Vatican, după Iuliu Hossu și Alexandru Todea.

„Cu regret şi durere în suflet, dar întăriţi de speranţă în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunţăm că Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureşan a trecut la Domnul. Toţi cei care l-au cunoscut pe Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, episcopi, preoţi, persoane consacrate şi credincioşi, înalţă rugăciuni pentru odihna sufletului blândului slujitor al Domnului, cu credinţă în Mântuitorul nostru Isus Cristos, Cel Înviat a treia zi”, a transmis Arhieparhia de Alba Iulia şi Făgăraş, într-un comunicat de presă.



Potrivit sursei citate, detaliile legate de funeraliile Cardinalului Lucian Mureşan vor fi comunicate ulterior.

Mesajul lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a transmis un medsaj de condoleanțe în care spune că „amintirea celui care a fost Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungați, cu înțelepciune, echilibru și cu o deschidere generoasă față de dialogul dintre confesiuni și religii, dintre Biserică și societate”.

„Fidel față de învățătura și tradițiile Bisericii creștine, dar totodată atent la provocările timpului contemporan, animat de o imensă compasiune față de semenii pe care i-a călăuzit pe drumul credinței și cărora le-a rămas aproape în suferințe și în strădania de-a aprofunda misterul vieții creștine, Cardinalul Lucian Mureșan a întregit pleiada celor care au slujit credința și conștiința neamului românesc. Prin curajul său în vremuri de prigoană și prin implicarea sa în reconstruirea instituțională și spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renașterea Bisericii Greco-Catolice din România.

Preafericirea Sa Lucian Mureșan a păstrat vie în memoria românilor rolul esențial pe care Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, l-a avut în afirmarea identității noastre naționale și în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918. Să nu uităm marea încercare a istoriei atunci când, în 1948, Biserica a fost supusă persecuțiilor politice, arestărilor, umilințelor clericilor și credincioșilor și desființării de către regimul comunist.

Odată cu redobândirea legitimității Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în decembrie 1989, Cardinalul Lucian Mureșan și-a dedicat toate eforturile pentru întărirea dialogului religios, pentru încurajarea cooperării dintre Biserică și instituțiile Statului român și pentru a ajuta societatea românească să-și vindece rănile trecutului, să-și urmeze calea libertății și a maturității democratice în Europa”, spune Nicușor Dan.