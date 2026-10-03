A murit unul dintre cei mai longevivi primari din România

Dănuț Buhăescu, primarul orașului Uricani, s-a stins sâmbătă din viață, relatează presa locală.

Edilul se afla în funcție din 2004, fiind la al șaselea mandat, scrie Gazeta de Dimineață. La alegerile locale din 2024 și-a reconfirmat poziția, învingându-l pe singurul contracandidat, un liberal, cu 78,16% din voturile exprimate.

Deputata PSD Natalia Intotero, aleasă în județul Hunedoara, a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Buhăescu, pe care l-a descris drept un coleg, prieten și om dedicat comunității sale.

Și PNL Hunedoara a transmis un mesaj: „Timp de peste două decenii, a condus orașul și a fost parte din viața comunității. Anii dedicați oamenilor din Uricani merită respectul și recunoștința noastră.”

Primarul preluase conducerea organizației PSD Uricani în aprilie 2026, filială pe care a mai condus-o în trecut. El s-a alăturat social-democraților în al doilea mandat, după ce la primele alegeri a participat la alegeri din partea Partidului Conservator.

În 2009 a fost pe lista PSD la alegerile europarlamentare, însă nu a obținut un mandat în forul legislativ european.