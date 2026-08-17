A sosit Mandarina: AQUA Carpatica, puritate cu gust de fructe

AQUA Carpatica a lansat, în weekendul trecut, la Untold Festival din Cluj-Napoca, noua aromă din gama Flavours cu mandarină. Brandul rămâne fidel promisiunii care a definit dintotdeauna gama Flavours, puritate cu gust de fructe, și o dublează, pentru acest an, cu un mesaj nou, jucăuș: „Alege portocaliul bun”.

„Alege portocaliul bun” – mesajul anului

„Alege portocaliul bun” este mesajul din jurul căruia AQUA Carpatica își construiește anul acesta comunicarea pentru extensia Flavours. Este o invitație directă, formulată într-un ton glumeț: să alegi nu orice variantă „portocalie” de pe piață, ci pe cea construită pe ingrediente reale: apă minerală naturală, suc de mandarine și un strop de sirop de agave bio, fără compromisuri de calitate. Sau, cum spune brandul: „Aroma noastră secretă – fructe adevărate.”

Debutul la Untold

Aroma Mandarină a debutat direct în mijlocul publicului, la Untold (6–9 august, Cluj-Napoca), unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa. Într-un weekend cu energie de festival, AQUA Carpatica a venit cu reamintirea ei jucăușă către publicul tânăr: „Make Hydration Always Great!”, o invitație la hidratare, cu gust, în mijlocul mulțimii.

Continuitate în comunicare

Mesajele de anul acesta duc mai departe o direcție pe care AQUA Carpatica o susține constant de la dezvoltarea gamei Flavours: dreptul consumatorului de a alege în cunoștință de cauză. Direcția a pornit cu campania „Etichetări Greșite”, care a atras atenția asupra practicilor de etichetare neclare din piață, și a continuat prin platforma „Alege Informat”, o invitație directă către consumatori de a alege pe baza informației reale, nu doar a aparenței. „Alege portocaliul bun” este, în acest sens, cel mai recent capitol al aceluiași fir narativ: transparență, implicare socială și încredere în calitatea produsului.

„«Alege portocaliul bun» este o declarație a felului în care ne construim brandul: cu îndrăzneală și cu ambiția de a duce povestea apei din Carpați cât mai departe. Ne propunem să dublăm numărul de piețe internaționale în care suntem prezenți, iar fiecare lansare, oricât de inovativă la suprafață, are în spate același angajament pentru calitate și autenticitate care ne-a dus deja pe patru continente. Untold e locul unde întâlnim direct publicul cu care vrem să creștem, în România și dincolo de ea”, declară Jean Valvis, Președinte și Director General, Valvis Holding (AQUA Carpatica).

Despre AQUA Carpatica

Brandul AQUA Carpatica are o prezență consacrată pe piața românească a apei minerale premium, susținută printr-un parteneriat strategic cu PepsiCo și printr-un portofoliu de parteneriate culturale, educaționale și sociale. Este prezent în 28 de țări din întreaga lume, iar ambițiile brandului sunt de a dubla acest număr.

Articol susținut de AQUA Carpatica