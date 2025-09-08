„A venit timpul”. Bulgaria a început să utilizeze camerele pentru taxa de drum și la altceva, amenda vine automat

Camere ale sistemului pentru taxa de drum din Bulgaria. Foto: Георги Димитров | Dreamstime.com

Autoritățile bulgare au pus în funcțiune începând de duminică și camere de supraveghere care calculează viteza medie a mașinilor de pe șosele și autostrăzi, urmând să emită automat amenzi șoferilor care încalcă legea.

Fiecare vehicul este înregistrat la începutul și sfârșitul fiecărei secțiuni de drum și apoi se calculează viteza medie a acestuia. Dacă aceasta este mai mare decât viteza maximă admisă pentru acea secțiune de drum, aceasta va fi înregistrată, iar datele vor fi furnizate imediat Ministerului de Interne. Amenzile sunt aceleași ca pentru depășirea limitei de viteză.

Sistemul a început cu 22 de puncte de măsurare, a precizat Oleg Asenov, Directorul „Administrației Naționale a Taxelor”, potrivit fakti.bg.

„Există o marjă pentru șoferi și aceasta este descrisă în tipul standardizat de măsurare a vitezei medii în sine, care este de 3 km până la o viteză de 100 de kilometri și 3% peste 100 de kilometri”, a explicat acesta.

Asenov a spus că măsura este menită să scadă cazurile de conducere periculoasă, mai ales pe autostrăzi și pe secțiunile predispuse la accidente: „A venit timpul ca și camerele pentru taxa de drum să se uite și la depășirea vitezei legale”.

El a confirmat, de asemenea, că numărul zonelor monitorizate va crește treptat. Discuțiile sunt deja în curs de desfășurare cu Poliția Rutieră pentru a se asigura că, până la sfârșitul anului, aproximativ 1.200 de kilometri de autostrăzi și drumuri de prima categorie vor fi acoperiți de sistemul de control al vitezei medii.

Sute de depășiri ale vitezei în doar câteva ore

După doar șapte ore de funcționare a sistemului, aproape 600 de contravenienți au fost detectați, unii dintre ei conducând cu viteze extrem de mari, a anunțat comisarul Maria Boteva, șeful adjunct al Departamentului Poliției Rutiere din cadrul Administrației Naționale pentru Siguranța Circulației Rutiere din Bulgaria, în cadrul emisiunii „Wake Up” de pe Nova TV.

Potrivit comisarului, un total de 582 de încălcări ale legislației rutiere au fost detectate în această scurtă perioadă. Dintre acestea, 518 au fost comise de autoturisme, iar 64 – de camioane de peste 12 tone.

Vitezele înregistrate sunt extrem de mari. Pentru autoturisme, pe autostrăzi au fost detectate viteze de 222 km/h, 200 km/h și 187 km/h, precum și 179 km/h pe Autostrada de Nord. Pentru camioanele de peste 12 tone, deținătorul „recordului” a condus cu 162 km/h pe autostradă.

Comisarul Boteva a precizat că sistemul funcționează pe 11 din totalul de 12 secțiuni preselectate, fiecare având aproximativ 10 kilometri lungime. A doisprezecea secțiune va fi activată curând. Contravenienții vor primi amenzile pe cale electronică, cu notificări trimise prin telefon, e-mail sau Viber în termen de până la 10 zile de la încălcare.

Amenzile pentru deținătorii recordului vor fi consistente. Pentru un șofer care a condus cu 222 km/h pe o autostradă (cu o limită de viteză de 140 km/h), amenda poate ajunge la 1.000 de leva (2.600 lei), iar în plus, este prevăzută și suspendarea dreptului de a conduce.

Deși legea nu impune instalarea unor semne speciale de avertizare pentru aceste secțiuni, comisarul Boteva a subliniat că o listă cu toate secțiunile controlate este disponibilă publicului pe site-ul BG Toll.

Detectarea vitezei medii înseamnă că sistemul măsoară timpul necesar pentru a parcurge o anumită secțiune de drum – de exemplu 5 sau 10 km. Acest sistem calculează apoi care a fost viteza medie. Dacă această viteză este mai mare decât limita de viteză pentru secțiunea respectivă, veți fi amendat.

Cum funcționează sistemul

În practică, sistemul folosește o pereche de camere – una la începutul și una la sfârșitul unei anumite secțiuni, explică BG Toll, operatorul sistemului de încasare a taxei de drum din Bulgaria.

Camerele:

Detectează momentul exact la care mașina trece prin fața lor.

Fac o fotografie a plăcuței de înmatriculare a mașinii.

Calculează timpul necesar pentru a parcurge distanța dintre cele două camere.

Calculează viteza medie și o compară cu limita.

Dacă există o încălcare, veți primi o amendă electronică, la fel ca în cazul unei amenzi obișnuite pentru viteză, precizează BG Toll.

LISTA cu segmentele de drum pe care se aplică sistemul este aici.

Foto: © Георги Димитров | Dreamstime.com