Accesoriile cu care a ieșit în evidența prințesa Kate la premiera noului film cu Tom Cruise

Lansarea filmului „Digger”, în care Tom Cruise joacă rolul unui excentric magnat, a avut parte de o premieră regală la care au participat prințul William al Marii Britanii și soția sa, prințesa Kate.

La evenimentul de la Londra a participat vedeta de la Hollywood, dar regizorul peliculei Alejandro G. Iñárritu și actorul Riz Ahmed, care face parte din distribuția noului film, care va ajunge în cinematografe pe 2 octombrie, potrivit The Independent și revistei People.

Cuplul regal a pășit pe covorul roșu alături de Tom Cruise și s-a întâlnit cu alți membri ai distribuției, inclusiv Miles Teller și Jennifer Connelly.

Prințesa Kate a purtat o rochie mov lungă a designerului său preferat, Jenny Packham, cu un decolteu adânc în v, accesorizată cu cerceii cu perle care au aparținut prințesei Diana și colierul sautoir din perle, diamante și ametiste al Reginei Mamă.

Looks like Tom Cruise is Princess Kate's biggest fan 🤩 The Prince and Princess of Wales turned the premiere of the movie star's new film 'Digger' into a date night, Kate stunning the crowd in all purple 💜 Tom and Kate walked the carpet together, greeting fans and fellow… pic.twitter.com/WoEQMPaTGU — HELLO! Canada (@HelloCanada) September 23, 2026

Colierul iese rar din seiful familiei regale. Ultima data s-a întâmplat în 2012, tot pentru un eveniment dedicat Hollywoodului.

Regina Camilla, pe atunci ducesa de Cornwall, a purtat piesa la premiera filmului „Skyfall”.

Prințul William a purtat un smoking de catifea neagră. Alegerea a fost complimentată de Tom Cruise, care i-a spus prințului că are o „jachetă grozavă”. Ținuta a fost asortată cu un papion de aceeași culoare.

Cuplul regal a mai participat și în 2022 la lansarea filmului „Top Gun: Maverick” cu Tom Cruise în rolul principal.

„Digger”, în cinema din 2 octombrie

Despre noul film, „Digger”, actorul american în vârstă de 64 de ani a declarat că este ieșit din comun.

El și-a descris personajul drept „absolut scandalos” și a susținut că acest rol este diferit de oricare altul din cariera sa, conform Reuters.

Filmul a stârnit mult interes încă de când un trailer l-a arătat pe Cruise transformat în excentricul magnat al petrolului Digger Rockwell, cu părul cărunt, proteze faciale și un costum căptușit.



Cruise a declarat că această transformare nu a fost nici pe departe cel mai solicitant aspect al rolului, ci un monolog de zece minute filmat continuu.