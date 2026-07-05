Accident cu ATV-ul în Munţii Călimani. Salvatorii au chemat un elicopter SMURD

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş au intervinit duminică după-amiază pentru salvarea unei persoane implicate într-un accident cu un ATV, în Munţii Călimani. Totodată, a fost solicitat elicopterul SMURD, pentru preluarea victimei.

ISU Mureş a informat că desfășoară o intervenţie pentru acordarea primului ajutor unei persoane implicate într-un accident cu un ATV, produs în Munţii Călimani, în zona refugiului Poiana Lungă.

Potrivit ISU Mureş, la locul solicitării au intervinit un echipaj Salvamont şi pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Deda, cu o ambulanţă SMURD.

De asemenea, a fost solicitat şi elicopterul SMURD pentru preluarea victimei.

„Având în vedere natura incidentului și zona în care s-a produs accidentul, a fost alertat și elicopterul SMURD Târgu Mureș”, au informat și reprezentanții Salvamont Mureş, care au precizat ulterior că persoana accidentată a fost predată în siguranță echipei de pe elicopterul SMURD.