Accident feroviar rar în Danemarca: Două trenuri s-au ciocnit frontal, cel puțin 17 răniți, mai mulți în stare gravă

Alexandra Coșlea

Cel puțin 17 persoane au fost rănite, dintre care patru se aflau în stare critică, după ce două trenuri s-au ciocnit frontal în Danemarca, au declarat autoritățile pentru Reuters.

Postul public de televiziune DR a difuzat imagini cu două trenuri galbene și gri, ambele cu avarii vizibile la partea frontală, aflate unul față de celălalt într-o zonă împădurită.

Incidentul s-a produs la nord de Copenhaga, pe o linie feroviară care leagă orașele Hillerod și Kagerup, a declarat poliția într-un comunicat de presă.

„Este vorba de două trenuri locale care s-au ciocnit frontal”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare.

„Există răniți printre pasageri. Toată lumea a ieșit din trenuri, așa că nimeni nu este blocat… Au fost trimise resurse importante la fața locului”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Răniții au fost transportați de la locul accidentului cu ambulanțe și elicoptere, a declarat pompierii pe X.

Tim Ole Simonsen, de la departamentul de pompieri din zona metropolitană Copenhaga, nu a putut preciza motivele accidentului, potrivit BBC.

Accidentele feroviare sunt rare în Danemarca, iar un expert a sugerat că unul dintre mecanicii de locomotivă a ajuns pe linia greșită, ignorând un semnal de oprire la plecarea trenului din gară.