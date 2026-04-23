Accident feroviar rar în Danemarca: Două trenuri s-au ciocnit frontal, cel puțin 17 răniți, mai mulți în stare gravă

Cel puțin 17 persoane au fost rănite, dintre care patru se aflau în stare critică, după ce două trenuri s-au ciocnit frontal în Danemarca, au declarat autoritățile pentru Reuters.

Postul public de televiziune DR a difuzat imagini cu două trenuri galbene și gri, ambele cu avarii vizibile la partea frontală, aflate unul față de celălalt într-o zonă împădurită.

Incidentul s-a produs la nord de Copenhaga, pe o linie feroviară care leagă orașele Hillerod și Kagerup, a declarat poliția într-un comunicat de presă.

„Este vorba de două trenuri locale care s-au ciocnit frontal”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare.

„Există răniți printre pasageri. Toată lumea a ieșit din trenuri, așa că nimeni nu este blocat… Au fost trimise resurse importante la fața locului”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Răniții au fost transportați de la locul accidentului cu ambulanțe și elicoptere, a declarat pompierii pe X.

Tim Ole Simonsen, de la departamentul de pompieri din zona metropolitană Copenhaga, nu a putut preciza motivele accidentului, potrivit BBC.

Accidentele feroviare sunt rare în Danemarca, iar un expert a sugerat că unul dintre mecanicii de locomotivă a ajuns pe linia greșită, ignorând un semnal de oprire la plecarea trenului din gară.