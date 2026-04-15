Accident grav între un autobuz şi o maşină, în Bistriţa-Năsăud: Un om a murit, alți doi sunt răniți

Un bărbat de 47 de ani a murit şi alte două persoane au fost rănite, după ce o maşină şi un autobuz s-au ciocnit miercuri dimineață, pe DN 17, în localitatea Cristeştii Ciceului din judeţul Bistriţa-Năsăud, au anunțat ISU și IPJ Bistriţa-Năsăud.

Bărbatul care și-a pierdut viața este şoferul maşinii care a intrat în coliziune cu autobuzul, în care se aflau patru persoane. Victima a fost extrasă de pompieri, însă medicii au declarat decesul la locul intervenției.

„La locul evenimentului, poliţiştii au constatat faptul că un autoturism condus de un bărbat de 47 de ani, din Beudiu, a intrat în coliziune cu un autobuz, condus de un bărbat de 44 de ani, din Breaza, care se deplasa din sens opus. În urma impactului, din nefericire a rezultat decesul şoferului de 47 de ani”, a transmis IPJ Bistriţa-Năsăud, citat de TimpOnline.

Şoferul autobuzului a fost transportat la UPU SMURD Bistriţa cu fractură deschisă la un picior, iar un pasager de 71 de ani din autobuz a ajuns la spitalul din Beclean, cu un traumatism cranian.

Din cauza accidentului, traficul pe DN 17, în Cristeştii Ciceului, s-a desfăşurat alternativ, pe un sens.

„Testarea cu aparatul etilotest a şoferului de 44 de ani, nu a indicat prezenţa alcoolului. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Compartimentului Rutier Beclean in vederea determinării cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, a transmis IPJ Bistriţa-Năsăud.