Accident la Cannes: Două ambarcațiuni s-au ciocnit în larg / Cel puțin 10 răniți și o persoană dispărută

O operațiune de salvare de amploare a fost declanșată în golful Cannes, în largul localității Théoule-sur-Mer, după un accident soldat cu cel puțin 10 răniți și o persoană dispărută, potrivit AFP, citată de News.ro.

Incidentul a avut loc în sudul Franței, în golful cunoscut și sub numele de golful La Napoule, și a necesitat mobilizarea unor resurse importante de intervenţie, a anunţat luni dimineaţă prefectura maritimă a Mediteranei.

„În urma unei coliziuni între două ambarcaţiuni de agrement, 10 răniţi au fost preluţi pentru îngrijiri medicale”, în timp ce „o a 11-a persoană este în continuare dată dispărută”, a anunţat prefectura pe platforma X în primele ore ale zilei de luni.

Autoritățile au anunțat că „o operaţiune de salvare de amploare”, care mobilizează mijloace aeriene, terestre şi maritime, este în derulare în largul localităţii Théoule-sur-Mer.