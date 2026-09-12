Accidentul de tren cu zeci de răniți din Franța: Anchetatorii au găsit acolo ceva ce sugerează că a fost un sabotaj

Un act rău-intenționat ar putea fi cauza deraierii, vineri seara, a unui tren TER francez în apropiere de Rouen, accident care a provocat 44 de răniți, printre care o tânără evacuată „în urgență maximă”, potrivit Francez

Ipoteza sabotajului este considerată cea mai plauzibilă după descoperirea unei bucăți de șină pe linia ferată unde a avut loc accidentul, a declarat sâmbătă dimineață pentru AFP o sursă din cadrul poliției.

Deraierea a avut loc între stațiile Tourville și Elbeuf-Saint-Aubin, în localitatea Cléon (Seine-Maritime), situată la sud de Rouen, vineri în jurul orei 19:45. Garnitura formata din două vagoane transporta 186 de persoane.

O rănită a fost evauată „în regim de urgență absolută”

Au fost mobilizate resurse importante de intervenție, cu 130 de pompieri, cinci echipe medicale și 80 de vehicule. Accidentul a avut loc în imediata apropiere a uzinei Renault din Cléon.

O pasageră în vârstă de 18 ani a fost „evacuată în regim de urgență absolută” cu elicopterul către Spitalul Universitar din Rouen, iar alte 43 de persoane au fost preluate „în regim de urgență relativă”, a anunțat procurorul din Rouen, Sébastien Gallois.

Poliția judiciară din Rouen a fost sesizată pentru a deschide o anchetă, a precizat acesta.

„Testele de depistare” a alcoolului și a stupefiantelor efectuate asupra mecanicului de tren s-au dovedit „toate negative”, a subliniat procurorul.

„A fost cu adevărat șocant”

Unii dintre pasagerii care se aflau în tren au povesti cât de violent a fost accidentul.

„Dintr-o dată s-au simțit câteva zguduituri, apoi, după trei secunde, au devenit din ce în ce mai puternice”, a declarat pentru ICI Normandie unul dintre pasageri, Louis, în vârstă de 24 de ani. „Nu mai puteam sta pe scaun (…) Geamurile au explodat parțial, pietricelele de pe șine au pătruns în vagon”, a spus el. „

A fost cu adevărat șocant, încă mai tremur”, a adăugat Louis.

Imediat după anunțarea accidentului, prefectul departamentului Seine-Maritime a declanșat planul Orsec pentru numeroase victime (NOVI) și s-a deplasat la fața locului.

Accidentul a provocat „perturbări majore” în traficul feroviar între Rouen și Caen și între Caen și Le Havre, în ambele sensuri, potrivit căilor ferate franceze, SNCF.

Circulația, întreruptă inițial pe o zonă destul de mare în jurul zonei accidentului, în special pe liniile Paris-Rouen și Rouen-Amiens, a fost restabilită, a precizat sâmbătă dimineață un purtător de cuvânt al SNCF Réseau.

Pentru „ridicarea” trenului, echipele SNCF Réseau aflate la fața locului trebuie să aștepte ca procurorul să „elibereze zona”, la o dată care, în acest moment, rămâne nedeterminată, pentru a putea inspecta și apoi organiza operațiunile, potrivit purtătorului de cuvânt.