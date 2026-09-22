Kremlinul a transmis marți că salută faptul că partidul german de extremă-dreapta AfD dorește un dialog cu Moscova, punând acest lucru în contrast cu ceea ce a numit „poziția conflictuală” a cancelarului Friedrich Merz, informează Reuters.

Agenția internațională de presă a scris săptămâna trecută că principalul emisar economic al președintelui rus Vladimir Putin și conducerea AfD au început pregătirile pentru o întâlnire anul viitor, în vederea discutării reluării livrărilor de gaze din Rusia către Germania.

Partidul anti-imigrație „Alternativa pentru Germania” (AfD) a ocupat primul loc în două alegeri regionale din estul Germaniei în această lună și se află în fruntea sondajelor de opinie la nivel național, dar se află în opoziție în parlamentul federal, astfel încât întâlnirea nu va avea niciun impact asupra politicii guvernului german.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus reporterilor că nu deține informații cu privire la presupusele încercări ale AfD de a stabili contacte cu Moscova.

„Cu toate acestea, în calitate de forță politică din Germania – una care se bucură în prezent de popularitate, care înregistrează o tendință ascendentă constantă și care vorbește despre oportunitatea stabilirii de relații cu țara noastră – acest lucru nu poate să nu ne atragă atenția”, a declarat reprezentantul Kremlinului.

Peskov a afirmat că Merz, pe de altă parte, a făcut doar comentarii conflictuale la adresa Rusiei. Conservatorii lui Merz (CDU) guvernează în prezent Germania într-o coaliție cu social-democrații (SPD).

Restabilirea relațiilor energetice cu Rusia se numără printre principalele priorități ale AfD. Partidul a criticat sprijinul acordat Ucrainei de către Merz, considerându-l costisitor și inutil de provocator față de Moscova.

Guvernul condus de Merz și alte partide politice au criticat, la rândul lor, poziția AfD față de Rusia. Serviciile de informații germane acuză Moscova de o serie de atacuri hibride asupra Germaniei, inclusiv de recenta tentativă de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig.

Până în prezent, AfD a fost împiedicat să guverneze la nivel de land prin așa-numita politică de „firewall” (cunoscută în limba germană drept Brandmauer) a celorlalte partide principale, care exclud cu toate orice cooperare cu formațiunea de extremă-dreapta.

În prezent, AfD încearcă să formeze un guvern în landul Saxonia-Anhalt, unde a ratat la mustață obținerea majorității absolute în alegerile din 6 septembrie.

La a doua rundă de alegeri regionale, în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, partidul a ocupat, de asemenea, primul loc, dar nu a obținut suficient sprijin pentru a forma un guvern.