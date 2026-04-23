Achitare cu două motivări diferite în dosarul unui nepot al primarului din Chiajna, judecat de Lia Savonea. Rise Project dezvăluie secretul vechi de 12 ani din cariera șefei ICCJ

O investigație a Rise Project arată că „o decizie a unui complet prezidat de judecătoarea Lia Savonea a rămas timp de 12 ani un secret în cariera acesteia”, într-un dosar în care un nepot al primarului din Chiajna a fost achitat definitiv, după ce fusese condamnat inițial la 7 ani de închisoare pentru tâlhărie.

Potrivit investigației jurnalistice, achitarea are două motivări diferite, una online și alta la dosar, o situație fără precedent pentru magistrații consultați de jurnaliștii Rise Project.

În plus, componența completului a fost schimbată chiar înainte de decizia finală, iar Lia Savonea și un apropiat al ei au intrat „umăr la umăr” în dosar, după ce au propus și au aprobat modificarea completului.

„Administrarea probelor era deja finalizată de alți judecători. Experții consultați de RISE susțin că suntem în fața unui posibil caz de abuz în serviciu pentru că a fost încălcat principiul continuității completului și schimbarea componenței fără o justificare temeinică”, notează Rise Project.

Jurnaliștii mai arată că, la momentul pronunțării deciziei de achitare, „Lia Savonea era asociată de 7 ani pe un teren din Chiajna chiar cu unchiul interlopului”.

„Pe interlop îl cheamă Sorin Raiciu și este unul dintre membrii clanului «Litrașu». Este nepotul controversatului primar al comunei Chiajna, Mircea Minea, aflat în funcție de 30 de ani”, potrivit investigației. „Bărbatul are un lung trecut infracțional. La momentul comiterii tâlhăriei, avea deja o condamnare într-un alt dosar. Astăzi este judecat pentru tentativă de omor”.

În același dosar, „un alt frate al primarului Minea apare în stenogramele dosarului de tâlhărie, cum îi ghida pe martori ce să declare la audieri”, conform documentelor analizate de Rise.

Tâlhăria

Jurnaliștii reconstituie faptele din 23 decembrie 2008, când „în seara de colinde, un bărbat se întoarce acasă la volanul mașinii sale după o zi de muncă”, având asupra sa „62.000 lei – încasările firmei sale din ziua respectivă – și încă 3.000 lei, bani personali”. În momentul în care ajunge în fața locuinței, „trei bărbați cu glugă se apropie de mașina lui”, iar „unul dintre atacatori îi taie un cauciuc, iar ceilalți doi îl trag afară din mașină și îl lovesc puternic în față, apoi îi smulg geanta cu bani și o iau la fugă”.

„Un martor îi urmărește pe indivizi și reușește să vadă numărul mașinii, un BMW negru, pe care îl notează cu degetul pe praful așternut pe o altă mașină”, iar pe baza acestui indiciu suspectul este identificat rapid. „Este vorba despre Sorin Raiciu, membru al Clanului «Litrașu» din Chiajna”.

Primul alibi

Rise arată că apărarea lui Raiciu s-a bazat pe un alibi potrivit căruia „nu avea cum să fie la locul tâlhăriei pentru că în acea seară se afla la Plaza România”.

La ora 19:53 Sorin Raiciu intră în mall-ul Plaza România din zona Lujerului, unde este văzut de camerele de luat vederi. Două minute mai târziu, la 19:55, cumpără o vestă, primește un bon fiscal pe care apare ora achiziției, după care părăsește complexul comercial.

Raiciu e reținut în acea seară, iar procurorul de caz cere mandat de arest pentru 29 de zile, aprobat de un judecător.

„Întors în Chiajna, Raiciu e săltat de polițiștii care îi identificaseră ceva mai devreme mașina. Poliția face o percheziție sumară a autovehiculului, fără să găsească servieta, dar întrerupe verificările pentru că rudele lui Raiciu – adunate la fața locului – încep să facă scandal. Mașina este indisponibilizată și dusă la secție, unde sunt continuate cercetările”, relatează jurnaliștii.

„La a doua percheziție, polițiștii găsesc în BMW bonul fiscal și vesta cumpărată de la mall, dar și un document contabil care fusese, potrivit victimei, chiar în servieta dispărută cu banii furați. Acest document va fi folosit de anchetatori, pe lângă alte probe, ca să obțină o condamnare cu executare în primă instanță.

La șase zile de la tâlhărie, poliția intră în posesia servietei victimei, care fusese găsită de un bărbat în spatele unui complex comercial din apropierea Plaza Mall. Procurorii demontează astfel ipoteza lansată de Raiciu că documentul contabil ar fi fost plantat de polițiști în mașina sa cu două zile înainte. Localnicul găsise servieta pe drumul care ducea spre mall-ul de unde Raiciu își cumpărase vesta.

În fața anchetatorilor, Sorin Raiciu a susținut constant că nu avea cum să fie la locul tâlhăriei pentru că în acea seară se afla la Plaza România, unde a fost înregistrat de sistemul de supraveghere video în timp ce făcea cumpărături. Cu alte cuvinte, nu putea fi în două locuri în același timp. Argumentul va fi una dintre piesele de rezistență pe care se va baza apărarea lui Raiciu”, arată investigația de presă.

Totuși, „diferența dintre momentul tâlhăriei și ora indicată pe imaginile CCTV (…) era de aproximativ 20 de minute”, iar anchetatorii au efectuat experimente pentru a verifica ipoteza.

„Au folosit o Dacia Logan (…) pentru a parcurge distanța dintre Plaza România și locul tâlhăriei”, iar rezultatele au arătat că „călătoria a durat 4 minute pe traseul scurt, respectiv 7 minute pe traseul lung”. În aceste condiții, concluzia procurorului a fost că „inculpatul a avut la dispoziţie un interval de timp de aproximativ 20 de minute pentru a parcurge un traseu de 2,4 km”.

Al doilea alibi

„Aflat în arest, Sorin Raiciu a încercat să fabrice probe în favoarea sa cu ajutorul rudelor.

Într-o plângere penală, Raiciu a reclamat că tâlhăria a fost comisă de o altă persoană, invocând o amendă pentru depășirea vitezei legale primită în timp ce mașina sa se afla sub sechestru, iar el era în arest. Apărătorii lui Raiciu au invocat astfel existența unui alt BMW, cu aceleași numere de înmatriculare, surprins de radar pe 24 ianuarie 2009, într-o localitate din județul Prahova. Amenda fusese primită de sora lui Raiciu”, mai arată jurnaliștii.

Procurorii au analizat fotografiile celor două autoturisme și au constatat că numerele de înmatriculare ale mașinii amendate erau false. În plus, mașina cu numere false avea o singură țeavă de eșapament, în timp ce mașina lui Raiciu – cea identificată de martorii tâlhăriei și aflată sub sechestru la poliție – avea două țevi de evacuare.

Ulterior, rudele au încercat să ajungă la o înțelegere cu victima.

Dede, unul dintre frații primarului din Chiajna

Jurnaliștii Rise Project au descoperit că Dede este fratele Marian Velicu, unul dintre frații primarului din Chiajna, Mircea Minea.

„Problemele create de grupările din jurul primarului în ultimii ani i-au făcut pe oamenii locului să vorbească – unii oficial, alții doar sub protecția anonimatului. Așa am obținut numerele de telefon folosite de Dede, precum și detalii despre viața sa. Fratele primarului din Chiajna a avut și el cazier penal. A fost condamnat la 6 ani pentru furt în 1989, iar în 2003 a obținut reabilitarea în instanță. De atunci, n-a mai avut oficial probleme cu legea. Formal, a fost angajat la o firmă abonată la contractele publice cu Primăria din Chiajna, condusă de fratele lui. Pentru prieteni, Marian Velicu a fost mereu Dede”, scrie Rise Project.

Dede (Marian Velicu) s-a implicat încă de la început în asocierea dintre fratele său, Florin Purcel, și familia Savonea.

„Mai mulți experți din sistemul judiciar susțin că prezența judecătoarei Liei Savonea în completul lui Raiciu constituie o problemă, având în vedere că s-a intersectat cu Dede în contextul acestei tranzacții imobiliare”, notează jurnaliștii.

Completul care a dat decizia de achitare

Potrivit Rise Project, la 10 decembrie 2013, la Curtea de Apel București, Sorin Raiciu aștepta soluția finală în dosarul de tâlhărie, după ce „cu șase luni înainte primise o condamnare la 7 ani de închisoare cu executare”.

„Completul din apel era prezidat de Lia Savonea, șefa Curții de Apel la acel moment”, alături de alți doi judecători, iar investigația detaliază profilul acestora și contextul în care a fost pronunțată decizia.

Unul dintre judecători era „Daniel Grădinaru, aflat în cercul-zero de încredere al Liei Savonea”, despre care Rise notează că „a urcat în carieră până la nivelul de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde acum e doar membru” și că „deține și el o proprietate în Chiajna, achiziționată cu aproape două decenii în urmă”.

Al treilea membru al completului era „Dumitrița Piciarcă”, care, „la momentul deciziei, era anchetată penal de DNA pentru abuz în serviciu și fals intelectual”, ceea ce, potrivit investigației, „îi conferea o poziție fragilă la momentul pronunțării sentinței”. Rise mai notează că aceasta „a fost suspendată din magistratură câteva luni mai târziu, când a fost și trimisă în judecată”.

„Între pronunțarea sentinței în dosarul Raiciu (10 decembrie 2023) și suspendarea din funcție (18 aprilie 2024), Piciarcă a redactat prima motivare în dosarul tâlhăriei. Această motivare este redactată de Piciarcă și a fost încărcată în ECRIS, de unde a fost indexată de agregatoare juridice, precum Lege 5. Acolo am găsit-o și am studiat-o.

La dosarul cauzei, aflat în arhiva Judecătoriei Sectorului 6, am descoperit atașată o altă motivare, diferită de cea din portalul Lege5, redactată de această dată de judecătorul Daniel Grădinaru.

Schimbarea motivării a avut loc după ce victima tâlhăriei solicitase în mod repetat Curții de Apel, condusă de Lia Savonea, să urgenteze motivarea sentinței pentru că intenționa să facă plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), fiind nemulțumită de achitarea lui Raiciu. În lipsa motivării, victima susținea că riscă să piardă dreptul de a sesiza instanța europeană, din cauza expirării termenului de depunere a plângerii”, arată investigația de presă.

Jurnaliștii Rise Project au descoperit însă că nici Grădinaru, nici Savonea nu au făcut parte de la început din completul cu numărul 3R (recurs), Secția l Penală, unde fusese repartizat dosarul de tâlhărie a lui Raiciu.

