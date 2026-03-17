Acord între Ciucu și Băluță pentru lucrările de la Piața Unirii: „Se pare că ne-am compatibilizat”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit, marţi, cu edilul Sectorului 4, Daniel Băluţă, pentru a discuta despre mai multe proiecte de modernizare a Bucureştiului, „elefantul din cameră” fiind „investiția de la Piața Unirii”, a scris Ciucu într-o postare pe Facebook.

„Ca Primar General, este de datoria mea să stau de vorbă şi să-i ajut pe toţi primarii de sector, indiferent de simpatii şi antipatii personale sau de partidul politic din care provin. Încerc să aduc niţică normalitate în guvernanţa Bucureştiului. Astăzi m-am întâlnit cu Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi cu echipa lui”, a scris primarul Capitalei.

„Cu ocazia acesta am semnat Certificatul de Urbanism pentru pentru 20 de km de piste de biciclete de pe raza Sectoarelor 2, 3 și 4;

Elefantul din cameră a fost investiția de la Piața Unirii: PMB și-a asumat realizarea unui PUZ pentru unirea liniilor de tramvai din Piața Unirii, de la dealul Mitropoliei (linia 32) și piața Sfânta Vineri (linia 5);

Sectorul 4 și-a asumat realizarea unor noi pasaje pietonale între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2, cu legătură în stația de tramvai ce va fi realizată în urma PUZului”, a explicat Ciucu.

„Se pare că ne-am compatibilizat”, a punctat primarul general.

Primarul Capitalei a mai declarat că arhitecţii verifică dacă pasajul pietonal care face legătura cu linia de tramvai şi metrou se poate face din punct de vedere tehnic în subteran, poziţia PMB, sau dacă e nevoie să fie făcut parţial suprateran, poziția Primăriei Sectorului 4.

„Toată lumea doreşte să fie subteran, de aceea experţii evaluează situaţia”, mai spune Ciprian Ciucu.

Urmează alte discuţii cu Sectoarele 3, 4 și 5

Potrivit primarului, pentru amenajarea zonei Splaiului Independenţei, între Pod Izvor şi Piaţa Unirii, inclusiv realizarea Podului Calicilor, PMB va invita Sectoarele 3, 4 şi 5 la discuţii peste o lună, după ce Direcţia Investiţii recepţionează Proiectul Tehnic, avize, acorduri şi altele.

„Sectorul 4 desemnează un reprezentant pentru predarea mobilierului stradal de pe străzile afectate de lucrările PMB de înlocuirea a liniilor de tramvai (Bulevardul Gheorghe Şincai şi Calea Şerban Vodă). Sectorul 4 are în pregătire documentaţiile pentru autorizarea intervenţiilor asupra a 9 unităţi de învăţământ cu finanţare din PNRR; PMB va emite AC după verificarea documentaţiilor. PMB eliberează avizele ALPAB şi ASB pentru forajele necesare studiilor geotehnice din pregătirea documentaţiei pentru magistrala de metrou asumată de Sectorul 4”, a explicat primarul.

„Ne-am compatibilizat viziunea astfel încât să prioritizăm și transportul în comun iar pasajele de la Apărătorii Patriei și Europa Unită vor include și linie de tramvai conform proiectului nostru (al PMB) de extindere a inelului median”, a scris Ciucu. Sectorul 4 iniţiază proiect HCGMB pentru denumirea arterei „Europa Unită”.