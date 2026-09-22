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Actualitate

Acordul pentru Groenlanda, semnat. Primul anunț: Două baze militare „de mare anvergură” vor fi construite

Andrei Stan
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Președintele american Donald Trump și liderii Groenlandei și Danemarcei au semnat marți un acord care permite o prezență militară americană mai amplă în Groenlanda și care ar putea rezolva impasul legat de această insulă situată strategic și bogată în resurse minerale.

Acordul, semnat în timpul vizitei lui Trump la Adunarea Generală a ONU de la New York, nu merge atât de departe încât să îndeplinească cererea lui Trump ca SUA să preia Groenlanda ca teritoriu american pentru a contracara prezența tot mai mare a Rusiei și Chinei în regiunea Arcticii.

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