Acorduri privind dronele, semnate de Ucraina cu mai multe țări europene, în ziua când Parchetul a început să ancheteze deturnări de fonduri de 137.000.000 de euro

Ucraina a anunțat marți semnarea unor acorduri de cooperare în domeniul dronelor militare cu mai multe țări europene, după lansarea unui mecanism care permite partenerilor săi să achiziționeze arme și tehnologii ucrainene, scrie AFP.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a încheiat acorduri cu Danemarca, Olanda și Estonia și că se pregătește să facă același lucru cu Germania, Finlanda, Norvegia și Canada.

Conform mecanismului anunțat de Kiev la începutul lunii iulie, țările cu care Ucraina a încheiat acorduri vor avea „posibilitatea de a achiziționa arme și tehnologii ucrainene și de a colabora direct cu producătorii ucraineni”.

Pentru a putea lupta împotriva invaziei ruse, Ucraina depinde de aliații săi occidentali ca să-i furnizeze numeroase categorii de armament, dar și-a dezvoltat, de asemenea, propriile tehnologii în anumite domenii, în special în ceea ce privește dronele, războiul electronic și combaterea dronelor.

Ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, a avertizat anterior că exportul de armament va fi posibil numai dacă „aprovizionarea armatei ucrainene” ar fi „garantată”.

Marți, Parchetul ucrainean a anunțat, la rândul său, că anchetează deturnări de fonduri în valoare de 7 miliarde de grivne (aproximativ 137 de milioane de euro) în cadrul furnizării de drone către forțele armate ucrainene.

„Ancheta examinează ipoteza conform căreia costul dronelor ar fi fost umflat artificial” de către companiile care au câștigat contractul cu Ministerul Apărării, a explicat Parchetul ucrainean.

Poliția a efectuat percheziții la sediile mai multor companii și a descoperit „sume importante de bani lichizi”, dar, potrivit aceleiași surse, nicio persoană nu a fost arestată până în prezent.

Conform cifrelor Institutului german Kiel, Ucraina a primit peste 214 miliarde de euro în ajutor din partea țărilor europene și peste 115 miliarde de euro din partea Statelor Unite începând din 2022 și până în prezent.