Acțiunile Nvidia scad brusc, după ce consiliul de administrație ia în calcul demiterea lui Jensen Huang

Consiliul de administrație al gigantului tehnologic Nvidia analizează posibilitatea de a -l demite pe directorul general Jensen Huang , conform CBS News, citat de BBC.

Acțiunile firmei au scăzut vertiginos după ce New York Times a relatat că Huang a avut o a doua aventură cu un director executiv al companiei.

Nvidia a lansat deja o anchetă privind o aventură între Huang și o presupusă spionă chineză, Alice Huang. De asemenea, FBI investighează această aventură.

La începutul acestei săptămâni, directorul general a recunoscut că a fost „infidel” soției sale și și-a cerut scuze acesteia și copiilor lor.

Jensen Huang . Credit line: I-Hwa Cheng / AFP / Profimedia

Nvidia este a doua cea mai valoroasă companie din lume după Apple și se află în centrul industriei inteligenței artificiale – corespondentul BBC din America de Nord explică de ce contează acest lucru.

Jensen Huang a fost crucial pentru succesul Nvidia și, dacă ar fi înlăturat, succesorii sunt puțini, scrie reporterul BBC de tehnologie.

Peste o jumătate de trilion de dolari americani au fost ștersi din valoarea de piață a Nvidia, odată cu dezvăluirea detaliilor scandalului CEO-ului Jensen Huang.

„Scandalurile directorilor generali nu sunt o noutate, dar niciodată nu au fost atât de importante pentru cea mai mare temă de investiții din lume la o companie”, spune Josh Gilbert de la firma de investiții eToro.

Huang a fost „vocea care vinde povestea inteligenței artificiale”, așa că un nor deasupra lui este un nor deasupra acțiunilor „și acel nor s-a transformat într-o furtună”, a declarat Gilbert pentru BBC.

David Nicholson de la Futurum Group, o firmă de cercetare de piață, spune că înlăturarea lui Huang ar oferi pieței un motiv să se retragă din acțiunile IA, deoarece mulți investitori devin deja „din ce în ce mai nerăbdători” cu privire la perspectivele industriei.

Nicholson spune că asta ar duce la o scădere a acțiunilor care „nu are nicio legătură cu deciziile personale proaste ale lui Jensen”.

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O cronologie a scandalului Jensen Huang

Nvidia a trecut printr-o săptămână tumultoasă, șeful departamentului de inteligență artificială, Jensen Huang, fiind implicat într-un scandal. Iată cum s-a desfășurat situația:

8 noiembrie: Huang recunoaște o aventură extraconjugală într-un e-mail de scuze adresat angajaților Nvidia.

„Îmi datorez scuze familiei mele și vouă tuturor”, le spune Huang companiei sale. „I-am fost infidel soției mele. Acțiunile mele au rănit-o pe ea și pe copiii noștri. Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut. Îmi pare profund rău.”

Mărturisirea sa vine în urma unor știri conform cărora SUA investighează un presupus spion chinez care a menținut o relație strânsă cu șeful Nvidia. Femeia, Alice Huang, fusese fotografiată anterior împreună cu șeful Nvidia în mai multe rânduri.

Consiliul de administrație al Nvidia a lansat o anchetă externă independentă. Anterior, aceștia declaraseră că interacțiunile lui Huang cu femeia „nu sunt neobișnuite sau neașteptate”.

9 noiembrie: Președintele SUA, Donald Trump, declară că FBI-ul investighează scandalul, adăugând că Huang i-a spus că nu știa că femeia cu care se afla era spion. Beijingul respinge public acuzațiile de spionaj, numindu-le o denigrare.

11 noiembrie: Povestea ia o altă întorsătură după apariția unui raport conform căruia Huang ar fi avut și o relație extraconjugală cu Kimberly Powell, vicepreședintele Nvidia pentru sănătate, care îi raportează direct.

Se pare că consiliul de administrație al Nvidia se pregătește să se întrunească pentru a decide asupra viitorului lui Huang în cadrul firmei. Acțiunile companiei au scăzut toată săptămâna, ștergând peste 500 de miliarde de dolari (376 de miliarde de lire sterline) din valoarea de piață a Nvidia.