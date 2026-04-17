Acțiunile unei companii importante în România s-au prăbușit la bursă

Acțiunile producătorului francez de trenuri Alstom s-au prăbușit vineri cu 30% pe Bursa de la Paris, după ce compania și-a retras prognoza privind fluxul de numerar pentru următorii trei ani. A fost a doua avertizare majoră legată de lichiditățile Alstom de la sfârșitul lui 2023 încoace, în timp ce noul său director general încearcă să preia controlul asupra unor proiecte întârziate, transmite Reuters.

În România, Alstom are numeroase comenzi și peste 1.600 de angajați permanenți în București, Cluj și Brașov, potrivit site-ului companiei.

Problemele din cadrul proiectelor Alstom au afectat marjele pe termen scurt și fluxul de numerar al companiei, alimentând temerile că producătorul francez ar putea fi nevoit să atragă capital suplimentar și că ratingul său de credit ar putea fi pus sub presiune.

Compania evaluată la 10 miliarde de euro a pierdut aproximativ jumătate din valoarea de piață de la sfârșitul lunii februarie, după ce anterior își revenise în urma avertismentului din 2023.

Acțiunile Alstom s-au depreciat puternic în ultimii 5 ani

În prezent, acțiunile valorează aproximativ o treime din nivelul atins la începutul anului 2021.

În rezultate preliminare publicate joi seara, Alstom și-a redus ținta de marjă de profit pentru exercițiul financiar 2026/27 și a retras obiectivul de flux de numerar liber cumulat de 1,5 miliarde de euro pentru cei trei ani până la finalul acelui an fiscal.

Compania a precizat că profitabilitatea a fost afectată de „unele proiecte mari de material rulant care avansează mai lent decât se anticipa”.

„Deși exista deja îngrijorare în rândul investitorilor după mesajul premergător închiderii exercițiului, transmis mai devreme în cursul acestei luni, potrivit căruia noul director general, Martin Sion, ar putea retrage estimările, perspectivele preliminare sunt mai slabe”, a arătat Citigroup într-o notă.

Sion, numit în funcție în urmă cu doar două săptămâni, a declarat într-o conferință telefonică că grupul se confruntă cu dificultăți de execuție în mai multe proiecte. Analiștii Barclays estimează că cel puțin 12 proiecte sunt afectate de întârzieri de mai mulți ani.

Tren electric Alstom Coradia Stream care va circula în Romania, Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

A doua avertizare privind lichiditățile Alstom în trei ani

Traderii au spus că avertismentul a readus în discuție posibilitatea ca Alstom să fie nevoită să-și consolideze bilanțul, adăugând că Sion s-ar putea să nu fi avut încă timp să identifice toate problemele de fond. Unii analiști au respins însă speculațiile privind o majorare de capital.

„Nu ne așteptăm ca Alstom să adopte măsuri suplimentare de lichiditate, precum atragerea de capital prin emisiune de acțiuni”, au declarat analiștii Citi.

Alstom se numără printre cele mai vândute în lipsă acțiuni din indicele pan-european STOXX 600, cu poziții short apropiate de 10%, potrivit datelor Markit compilate de Mediobanca.

Alstom a refuzat să comenteze situația pentru Reuters.

La prânz, acțiunile companiei se îndreptau spre cea mai slabă zi din octombrie 2023, când un recul anterior al fluxului de numerar a trimis titlurile în scădere cu peste 37%.

Barclays a avertizat că ratingul de credit al companiei ar putea fi expus riscului unei retrogradări înaintea refinanțării obligațiunilor scadente în octombrie 2026. Banca a subliniat însă experiența echipei de conducere, nivelul ridicat al comenzilor, lichiditatea solidă și accesul la finanțare pe termen scurt.