Actorul Noel Clarke, fosta stea a cinematografiei britanice, a fost inculpat pentru agresiuni sexuale

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane din Londra a declarat că infracțiunile de care este acuzat actorul Noel Clarke ar fi avut loc între 2007 și 2016 și ar fi vizat cinci femei. Acuzațiile împotriva fostei stele a cinematografiei britanice au fost formulate în urma unei anchete care a început în septembrie 2025, relatează The Independent.

Clarke, în vârstă de 50 de ani, urmează să se prezinte la Tribunalul de Magistrați din Westminster pe 21 octombrie.

„Femeile care au legătură cu aceste acuzații continuă să beneficieze de sprijin din partea unor ofițeri special instruiți”, a declarat detectivul-șef Mike Cagney, a cărui echipă conduce ancheta.

Bethan David, procuror-șef adjunct pentru Londra al Serviciului Procuraturii Coroanei, a declarat că acesta a decis să îl trimită în judecată pe actor pentru două capete de acuzare privind agresiune sexuală, trei capete de acuzare privind voyeurismul și un capăt de acuzare privind exhibiționismul.

„Procurorii noștri au lucrat pentru a stabili că există suficiente dovezi pentru ca acest caz să ajungă în instanță și că este în interesul public ca acest lucru să se întâmple. Am colaborat îndeaproape cu Poliția Metropolitană în timp ce aceasta și-a desfășurat ancheta cu privire la acuzații”, a adăugat el.

„Serviciul Procuraturii Coroanei reamintește tuturor că procedurile judiciare sunt acum în desfășurare, iar inculpatul are dreptul la un proces echitabil”, a amintit el.

Actorul a fost premiat pentru contribuțiile sale la cinematografia britanică

Clarke a câștigat în 2003 prestigiosul Premiu Laurence Olivier pentru cel mai promițător interpret, decernat în cadrul galei anuale organizate de industria de teatru din Marea Britanie.

El a devenit cunoscut unui public mai larg pentru interpretarea personajului Mickey Smith în popularul serial S.F. „Doctor Who”, între 2005 și 2010, după care a fost pe larg apreciat ca scenarist, regizor și actor în rolurile principale ale unor filme de dramă despre delincvența juvenilă „Kidulthood” (2006), „Adulthood” (2008) și „Brotherhood” (2016).

Cariera sa a explodat între 2010 și 2020, el jucând în filme precum „Centurion” (2010), „Star Trek Into Darkness” (2013), „The Anomaly” (2014), „I Am Soldier” (2014), „I Kill Giants” (2017), „Mute” (2018), „The Corrupted” sau „Twist” (2021).

El fondase încă din 2006 compania Unstoppable Film and Television, pe care a administrat-o împreună cu prietenul său și colegul actor Jason Maza, cei doi scriind, regizând și jucând împreună în mai multe producții cinematografice.

La începutul anului 2021, Clarke a primit Premiul BAFTA pentru contribuții excepționale la cinematografia britanică.

Noel Clarke cu Premiul BAFTA care i-a fost decernat în 2021, FOTO: BAFTA / Avalon / Avalon / Profimedia

Actorul Noel Clarke, paria după 2021

Toate acestea s-au schimbat după ce The Guardian a publicat în aprilie 2021 acuzațiile formulate de 20 de femei, care îl acuzau pe Clarke de abuz verbal, hărțuire și hărțuire sexuală. Până a doua zi, The Guardian discutase cu alte șase femei care au formulat alte acuzații la adresa lui Clarke.

Una dintre acuzații susținea că acesta a filmat fără consimțământul actriței Jahannah James o probă de casting în care aceasta era dezbrăcată și că Noel i-a arătat înregistrarea unei producătoare care lucra pentru el. Aceași producătoare l-a acuzat că și-a expus organele genitale în spatele unei mașini și că a pipăit-o într-un lift în ziua următoare.

Actrița Jing Lusi, care a jucat alături de Clarke în filmul „SAS: Red Notice”, a susținut că acesta i-ar fi făcut propuneri sexuale și ar fi amenințat-o. Alte femei au afirmat că Clarke, prin rolul său de regizor și producător, le-ar fi presat să interpreteze scene de sex nud și că devenea furios dacă acestea refuzau.

Ca răspuns la acuzații, BAFTA a anunțat că îi suspendă atât calitatea de membru la organizația care reprezintă cinematografia britanică, cât și premiul pe care i l-a acordat.

Însă Poliția Metropolitană a anunțat în martie 2022 că a decis să nu continue ancheta privind acuzațiile de hărțuire sexuală formulate împotriva lui Clarke, susținând că „în urma unei evaluări amănunțite efectuate de detectivi specializați, s-a stabilit că informațiile nu îndeplineau criteriile necesare pentru deschiderea unei anchete penale”.