Actorul Tom Holland confirmă că el și Zendaya s-au căsătorit în secret

Actorul Tom Holland a confirmat pentru revista Esquire că el și Zendaya s-au căsătorit deja, relatează The Guardian. Declarația vine după mai multe speculații în mass-media și showbiz, după ce stilistul Zendayei a spus pentru prima dată în luna martie că cei doi erau deja căsătoriți.

Vorbind despre o serie de fotografii de nuntă generate de inteligența artificială, care au circulat la scurt timp după speculațiile privind căsătoria lor, actorul a spus că bunica sa s-a supărat, crezând că n-a primit invitație la nuntă. Apoi, Holland a declarat că toți membrii familiei „au fost acolo”.

„Asta este tot ce veți afla despre acest subiect”, a mai spus actorul, conform sursei citate.

Însă el a vorbit despre relația dintre el și soția sa, cu care de altfel împarte platoul de filmare în filmele din seria „Spider-Man” în care Holland a primit rolul principal.

„Domeniul nostru de activitate poate genera situații foarte stresante și este cu adevărat plăcut să ai ca temelie o relație care va rezista probei timpului. Ne putem susține reciproc în moduri pe care doar noi le putem oferi, pentru că doar noi înțelegem cu adevărat cum este să trăiești această viață, iar eu cred că acesta este un mare lux, deoarece pur și simplu nu înțeleg cum aș putea avea așa ceva cu altcineva. Așa că, pentru mine, mi-am găsit persoana potrivită. Este cea mai bună prietenă a mea și sunt cel mai fericit din viața mea când sunt cu ea, dar, de asemenea, nu m-am simțit niciodată atât de susținut și în siguranță. Niciodată. Punct”, a mai spus Holland.

Tom Holland și Zendaya s-au cunoscut chiar pe platourile de filmare de la „Spider-Man” și au devenit un cuplu în anul 2021.