Hayden Panettiere, actrița din „Nashville” și „Heroes”, a murit la vârsta de 36 de ani

Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani, în Carolina de Sud, a declarat reprezentantul ei pentru mai multe agenții de știri din SUA, fără să ofere alte detalii, potrivit BBC și New York Times.

„Cu profundă tristețe vă anunțăm tragica dispariție a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii care a adus iubire și bucurie nemăsurate tuturor celor care au cunoscut-o și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran”, a declarat tatăl actriței, Skip Panettiere, într-un comunicat pe care agentul de presă al fiicei sale l-a distribuit.

Hayden Panettiere a devenit vedetă încă din copilărie, când a jucat în filme precum „Remember the Titans” alături de Denzel Washington. Apoi, în adolescentă, Hayden a continuat să se bucure de succes.

Ea a jucat rolul unei majorete de liceu cu puteri speciale în serialul de televiziune „Heroes” și al unei dive country cu o viață tumultoasă în „Nashville”. De asemenea, a interpretat-o pe Kirby Reed, o prietenă excentrică și îndrăzneață, în filmul „Scream 4” (2011), rol pe care l-a reluat în „Scream VI” (2023).

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„Hayden este o adevărată forță a naturii”, spunea Wes Craven, regizorul filmului „Scream 4”, în timpul promovării filmului. „Are o abilitate tehnică extraordinară. Este capabilă să transmită emoții intense într-un timp foarte scurt. Este inteligentă. Pur și simplu plină de viață, de râsete și de veselie.”

În luna mai, Hayden Panettiere a publicat o carte de memorii, după un deceniu tumultuos marcat de depresie, abuz de substanțe, pierderea custodiei fiicei sale, Kaya, și internări în centre de reabilitare, scrie NYT.