Actrița Laura Cardoso, legenda telenovelelor braziliene, a murit la vârsta de 98 de ani

Actrița braziliană Laura Cardoso a murit la vârsta de 98 de ani la São Paulo. Moartea actriței cunoscute din seriale precum „Chocolate com Pimenta”, „Caminho das Índias” și „Gabriela” a fost anunțată de familie, relatează Yahoo News.

„Marea noastră stea și-a luat rămas-bun de la noi. Laura Cardoso va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Îți mulțumim pentru tot, iubita și eterna noastră Laura Cardoso”, afirmă un mesaj publicat de familie pe contul de Instagram al actriței.

Fátima Cardoso, fiica actriței, a precizat pentru mass-media din Brazilia că mama sa a murit luni seară, după ce i s-a făcut rău în casa ei din partea de vest a orașului São Paulo.

Cu o carieră de peste 80 de ani în televiziune, radio, teatru și cinematografie, Laura Cardoso este considerată una dintre figurile de referință ale dramaturgiei braziliene. Născută în 1927, și-a început activitatea încă din adolescență, la vârsta de 15 ani, în seriale radiofonice difuzate de Rádio Cosmos.

Laura Cardoso era una dintre cele mai cunoscute actrițe din Brazilia

Ea a debutat în televiziune în 1952, la vârsta de 25 de ani, în emisiunea „Tribunal do Coração”, difuzată de TV Tupi. De atunci, a jucat în peste 60 de telenovele, devenind actrița braziliană cu cel mai mare număr de producții de acest gen.

Actrița s-a alăturat postului TV Globo în 1981, în telenovela „Brilhante”, scrisă de Gilberto Braga. În deceniile următoare, a apărut în peste 20 de producții ale postului, printre care „Caminho das Índias”, „Gabriela”, „Chocolate com Pimenta”, „Império” și „O Outro Lado do Paraíso”.

Ultimul ei rol în televiziune a fost în telenovela „A Dona do Pedaço”, în 2019, în care a interpretat-o pe Matilde.

De-a lungul carierei sale de opt decenii, Laura Cardoso a fost recompensată cu principalele premii din domeniul artelor din Brazilia. Printre acestea se numără cinci trofee APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), Premiul Oscarito, acordat în cadrul Festivalului de la Gramado pentru contribuția sa la cinematografia braziliană, iar în 2006 a fost decorată și de președintele Luiz Inácio Lula da Silva cu Ordinul Meritului Cultural, una dintre cele mai importante distincții culturale din Brazilia.

Ultimul ei proiect a fost scurtmetrajul „Dona Rosinha”, lansat în 2025, care abordează tema abandonului persoanelor vârstnice.