Actuala epidemie de Ebola se răspândește mai repede decât cele anterioare. „Virusul depășește reacția noastră sanitară”

Actuala epidemie cauzată de virusul Ebola, declarată oficial pe 15 mai în Republica Democratică Congo (RDC), se răspândeşte mai rapid decât toate epidemiile anterioare, a declarat joi medicul Wessam Mankoula, directorul departamentului pentru situaţii de urgenţă din cadrul Africa CDC, agenţia de sănătate publică a Uniunii Africane (UA), informează AFP, preluată de Agerpres.

„Din păcate, virusul continuă să depăşească reacţia noastră sanitară. El se răspândeşte mai repede decât sunt desfăşurate mijloacele pentru controlarea situaţiei epidemiologice”, a declarat el într-o conferinţă de presă online.

„Continuăm să luptăm cu epidemia de Ebola care cunoaşte cea mai rapidă răspândire înregistrată vreodată, nu doar dintre epidemiile cauzate de tulpina virală Bundibugyo, ci dintre toate epidemiile cauzate de toate diferitele tulpini care provoacă boala Ebola”, a adăugat oficialul african.

În total, 600 decese din 1.759 de cazuri confirmate au fost înregistrate în RDC de la începutul epidemiei actuale, a anunţat joi OMS într-un raport ce datează din 7 iulie, adăugând că bilanţul a rămas stabil în Uganda vecină – doi morţi la 20 de cazuri confirmate.

RDC s-a confruntat cu 17 epidemii de Ebola, însă deocamdată nu există nici vaccinuri, nici tratamente specifice omologate pentru tulpina virală Bundibugyo.

OMS a emis o alertă încă din data de 19 mai cu privire la „amploarea şi rapiditatea” cu care se răspândeşte această epidemie în estul RDC.

ONG-ul Medecins Sans Frontieres (MSF) şi-a exprimat la rândul său îngrijorarea, la jumătatea lunii iunie, faţă de „lacunele periculoase” ce există în răspunsul la o epidemie care „se răspândeşte mai repede decât reacţia sanitară”.

Cea mai violentă epidemie de Ebola din istorie, care a afectat Africa de Vest între sfârşitul anului 2013 şi 2016, a făcut peste 11.300 de morţi din aproximativ 29.000 de cazuri înregistrate – peste 99% dintre acestea în Guineea, Liberia şi Sierra Leone.