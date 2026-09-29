Acuzat că a spus că „toate băncile sunt deținute de evrei”, liderul extremei drepte franceze ripostează și dă în judecată un site de investigații

Liderul Adunarea Națională (RN), Jordan Bardella, a declarat luni că a intentat un proces pentru calomnie împotriva site-ului de investigații Mediapart, în legătură cu un articol în care se susține că ar fi făcut remarci antisemite în mesaje private cu peste un deceniu în urmă, afirmând că este o încercare de a „destabiliza” campania electorală pentru alegerilor prezidențiale de anul viitor.

Articolul a fost publicat într-un moment în care partidul de extremă dreapta al lui Bardella, RN, al cărui candidat la președinție, Marine Le Pen, conduce în sondaje în perspectiva alegerilor de anul viitor – încearcă să-și curățe imaginea de rasism și să stabilească legături strânse cu Israelul.

În plus, extrema dreaptă franceză a dat o lovitură puternică duminică la alegerile senatoriale, obținând 15 locuri în camera superioară și mărindu-și de patru ori numărul de senatori, un succes semnificativ cu mai puțin de șapte luni înainte de alegerile prezidențiale, conform AFP și Agerpres.

„Contest în mod oficial acuzațiile aduse împotriva mea de către Mediapart, care îmi atribuie remarci aberante și antisemite pe care le-aș fi făcut când eram minor. Este evident că acestea sunt falsuri grosolane”, a scris Bardella pe X.

Liderul RN: Există în mod clar o încercare de a destabiliza campania

El a declarat că i-a dat instrucțiuni avocatului său să inițieze „toate procedurile necesare” împotriva Mediapart.

În cadrul unei intervenții la postul de televiziune CNews, Bardella a declarat: „Aceste afirmații sunt complet fanteziste. Nu sunt ale mele.”

El a adăugat: „Există în mod clar o încercare de a destabiliza campania, întâmplător, cu doar câteva luni înainte de alegeri, în care conducem în sondaje. Din nou, cred că poporul francez nu se lasă păcălit. Oamenii văd că se face totul pentru a ne submina.”

Mediapart a scris luni că a analizat zeci de mesaje private din perioada 2013-2015 – primii ani ai carierei lui Bardella în cadrul Frontului Național, predecesorul RN – care, potrivit publicației, arătau un tipar de retorică antisemită și conspiraționistă.

Mediapart a citat un mesaj în care, potrivit publicației, Bardella susținea că „toate băncile sunt deținute de evrei”.

Publicația de stânga, care are o lungă istorie în dezvăluirea scandalurilor politice din Franța, a precizat că a autentificat în mod independent mesajele private și că s-a bazat, de asemenea, pe mărturiile unor foști colegi de partid, pe care i-a numit folosind prenumele și inițiala numelui de familie. Reuters precizează că nu a verificat independent schimbul de mesaje invocat în investigație.

Bardella, în vârstă de 31 de ani, a devenit figura reprezentativă a efortului depus de RN de-a lungul unui deceniu pentru a-și „de-demoniza”, sau normaliza, imaginea, notează Reuters.

Le Pen denunță un „fals”

El a fost candidatul prezidențial de facto al partidului până în iulie, când o curte de apel a dat undă verde lui Le Pen să candideze la președinție, și va deveni prim-ministru al Franței dacă aceasta va câștiga alegerile de anul viitor.

Le Pen a declarat luni că, în opinia sa, articolul nu poate fi „decât un fals, o manipulare, o manevră murdară”. Ea a afirmat că se așteaptă ca Bardella să depună în curând o plângere pentru calomnie, adăugând că nu are nimic de discutat cu tânărul său protejat.

Un sondaj realizat luni a arătat că ea ar ocupa primul loc în primul tur al alegerilor din aprilie viitor și i-ar învinge atât pe candidații de stânga, cât și pe cei de centru în turul doi din mai.

O serie de comentarii antisemite, islamofobe și rasiste ale unor candidați ai RN au slăbit eforturile partidului de a obține o majoritate parlamentară la alegerile legislative din Franța din 2024. Bardella s-a angajat atunci să evite astfel de „erori de selecție” în viitor, eliminând sistematic orice candidat cu un istoric de declarații toxice.