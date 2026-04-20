Acuzat că a închiriat un imobil într-o zonă de lux a Capitalei și că s-a mutat acolo cu Sorina Docuz, Marcel Ciolacu reacționează: Nu e penthouse, e un apartament și nu eu plătesc chiria

Fostul premier PSD neagă că ar fi închiriat un penthouse în zona Herăstrău.

„Nu locuiesc în niciun penthouse în București sau în altă parte. După cum bine știți, sunt președinte al CJ Buzău și în mare parte a timpului locuiesc în Buzău. Când sunt în București, locuiesc într-un apartament care nu este penthouse și care nu este închiriat de mine. Fiul meu nu locuiește în același cartier cu mine. (…)”, a transmis Marcel Ciolacu într-un drept la replică pentru G4 Media.

Publicația a scris luni că Marcel Ciolacu plătește chiria pentru un penthouse pe care l-a închiriat în zona Herăstrău și în care s-a mutat cu Sorina Docuz, o apropiată a sa. Penthouse care este deținut de o firmă din Buzău, care este deținută de o companie americană care nu are acționariatul public.

În dreptul la replică, Ciolacu nu comentează legătura cu Docuz, cea despre care presa a scris că a prosperat în afaceri în ultimii ani, dar cu care Ciolacu a negat că are o relație.

Pune dezvăluirile pe tema consultării interne din PSD de luni în cadrul căreia social-democrații îi vor retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

„Înțeleg de ce acest articol apare astăzi când PSD va vota plecarea domnului Bolojan din fruntea guvernului, cum este și normal după toate erorile sociale și economice pe care le-a făcut. Vă asigur că nu voi fi deloc influențat de aceste minciuni și voi vota plecarea domnului Bolojan și le voi spune colegilor mei să facă același lucru”, spune Ciolacu.

În toamna lui 2024, aflat la emisiunea HotSpot de la HotNews, Marcel Ciolacu a fost întrebat despre Sorina Docuz, fosta soție a lui Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. Premierul a spus: „Nu am o relație intimă cu Sorina Docuz”. „Există vreo poză cu mine, cu ea? Dacă cineva îmi arată dovada, intrăm în altă zonă”.

Sorina Docuz s-a aflat și în avioanele închiriate de firma Nordis cu care Marcel Ciolacu a zburat alături de Sorin Grindeanu, printre alții, după cum a scris G4 Media.