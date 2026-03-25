Acuzat de Anca Alexandrescu că vrea să rupă o parte din AUR, un lider al partidului îi spune că „e o aberație”. Mesajul lui George Simion

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu, fostă candidată a AUR pentru Primăria Capitalei, a scris miercuri dimineața într-o postare pe Facebook că „sistemul” este pregătit să rupă din AUR, iar „în fruntea acestei grupări se află Mohamad Murad”, care este parlamentar al partidului. Contactat de HotNews, Murad, care este și liderul AUR pe regiunea Dobrogea, a negat scenariul.

Într-un mesaj pe Facebook, Anca Alexandrescu a scris că „disperarea sistemului atinge cote maxime”.

„Și-a aliniat toate slugile și pregătește să rupă o parte din grupul AUR din Parlament pentru o viitoare majoritate parlamentară care sa salveze sistemul! În fruntea acestei grupări se află Mohamad Murad! În spatele lui se afla o gașcă de penali liberali dar și un om de afaceri cu legături puternice cu Franța”, a scris Anca Alexandrescu.

Reacția lui Mohammad Murad: „E o problemă personală cu mine la Realitatea”

Contactat miercuri de HotNews, liderul AUR a spus că din punctul său de vedere este „e o problemă personală cu mine la Realitatea”.

„Nu am de gând să plec din AUR sau să plec și să iau alți colegi după mine. Nu știu de unde este această aberație. Sunt multe turbulențe pe scena politică, dar nu am așa ceva în cap, să știți. Și oricum discut orice cu domnul președinte (n. red.: George Simion), pentru că am o relație specială cu dânsul”, a explicat Murad.

Întrebat de ce ar susține Anca Alexandrescu că el vrea să rupă o parte din AUR, parlamentarul vorbește despre un moment de anul trecut, din campania electorală pentru București: „nu am fost de acord să o susținem”.

„Am spus că partidul are resurse suficiente pentru a desemna un candidat. Cred că acum de asta e împotriva mea. Eu o cunosc foarte bine pe Anca, de 25 de ani, am avut o relație mai mult decât specială cu tatăl ei și cu ea, am fost prieteni de familie”, a explicat el.

Ce spune despre discuțiile cu PNL

Mohammad Murad nu neagă însă că a discutat cu PNL, dar nu despre acest subiect.

„Păi nu trăim acum într-o sălbăticie. Normal că ai discuții cu PSD, PNL, cu toți oamenii. Eu conduc o comisie și am o relație foarte ok cu PSD, PNL, USR, toată lumea. Partidul este un mijloc, nu un scop, ca să fie înțeles pentru toată lumea. Eu nu fac politică ca un scop, o fac ca un mijloc. Dacă am nevoie de PSD, PNL, voi discuta întotdeauna”, a mai spus Murad.

George Simion: „Se inventează rupturi în partidul AUR”

Tot pe acest subiect, George Simion a scris pe Facebook că „inventează rupturi în partidul AUR sau în rândul parlamentarilor AUR (reamintesc că suntem singurii care nu am putut fi rupți)”.

Simion mai spune că „domnii din PSD sunt nervoși nevoie mare: sunt într-o coaliție cu Nicușor Dan, Bolojan, USR si, în general, cu oricine se poate numai nu cu AUR”.

„Și fac balet pe seama ieșirii de la guvernare. Ultimul termen: 20 aprilie. Nu se va întâmpla nimic pe 20 aprilie, v-am zis că nu au voie. Așa ca folosesc vuvuzelele media să inventeze că m-aș fi văzut cu Bolojan și cine știe ce pact avem. După cum inventau că m-am văzut cu Nicușor Dan (ei fiind cei care l-au votat prin primarii lor)”, a scris Simion.