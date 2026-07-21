Acuzații de violență într-o secție de poliție din București: „Îi imploram să înceteze să mă lovească”

O femeie trans acuză că a fost lovită de organele de ordine într-o secție de poliție din București. Cazul a fost făcut public de Asociația ACCEPT care o consiliază. În dialog cu HotNews, asociația acuză că motivul agresiunii a fost faptul că femeia făcea parte dintr-o minoritate sexuală.

ACCEPT afirmă că agresiunea a avut loc din motive de discriminare.

După incident, Secția 27 de Poliție a declarat, potrivit avocatei ACCEPT, că suspecții sunt jandarmi și nu polițiști. Dosarul a fost înaintat către Parchetul Militar.

Deși în clipurile video în care vorbește despre agresiune se referă la ei ca polițiști, victima spune că nu poate identifica dacă erau polițiști sau jandarmi nefiind familiarizată cu instituțiile din România

HotNews a contactat Poliția Capitalei și Jandarmeria pentru un punct de vedere. Ambele instituții au informat că acum analizează situația și că vor reveni cu un răspuns. Ulterior, Poliția Capitalei a transmis un comunicat de presă.

Bellehaze, o femeie trans din Franța care activează drept creatoare de conținut pentru adulți, se afla la București, la începutul lunii iunie, pentru a participa la un eveniment internațional dedicat industriei web pentru adulți, potrivit ACCEPT.

„Aici e România, nu Franța”

După eveniment, ea povestește, într-o serie de postări pe Instagram, că a ieșit într-un club din Capitală unde a conversat cu mai multe persoane. După acest moment, nu-și mai amintește ce s-a întâmplat dar s-a trezit în camera unui bărbat pe care nu îl cunoștea. Incidentul a avut loc în noaptea de 5 spre 6 iunie.

„S-a trezit într-un apartament sau cameră fără să își aducă aminte cum a ajuns acolo sau ce s-a întâmplat acolo, dar având o puternică senzație că s-a întâmplat ceva rău, o agresiune sexuală”, spune, pentru publicul HotNews, avocata ACCEPT, Iustina Ionescu.

Din cauza șocului, a avut o reacție de autoapărare, iar bărbatul a alertat autoritățile.

A fost, apoi, escortată la Secția de Poliție numărul 27 din Capitală. Aici este locul în care, povestește Bellehaze, au avut loc abuzurile autorităților. În timpul escortării spune că a fost încătușată, iar când a ajuns în liftul instituției a fost lovită și trântită cu fața de podeaua liftului.

„Un polițist era lângă mine în lift, iar un polițist chel m-a apucat de păr și m-a trântit la podea. Știu că îi imploram să înceteze să mă lovească, pentru că eram convinsă că aveau de gând să mă omoare”, povestește Bellehaze.

Ea afirmă că le-a spus polițiștilor că este un influencer din Franța, iar replica lor a fost: „Aici e România, nu Franța”.

A fost depusă o plângere la Parchetul Militar

După agresiune, ea a beneficiat de sprijinul ACCEPT. Daria Anoaica, consilier juridic ACCEPT, a însoțit-o pe Bellehaze, la INML, la Poliție și la Parchetul Militar.

„Am fost contactați de o fostă colaboratoare care o urmărea pe Bellehaze pe Instagram și văzuse niște materiale pe care le postase și s-a gândit că putem să-i fim noi de folos. Atunci când am luat noi prima dată legătura cu ea era la Spitalul Universitar, la Urgențe”, povestește reprezentanta ACCEPT, pentru HotNews.

Pe 6 iunie, asociația pentru protecția drepturilor minorităților sexuale a însoțit-o pe Bellehaze la Secția de Poliție 27, pentru a depune o plângere pentru viol, dar și o plângere împotriva celor care au agresat-o. Cea de-a doua plângere i-a fost însă refuzată.

„Am fost refuzați și ni s-a spus că deja acele aspecte sunt în curs de a fi referite la Parchetul Militar și nu mai ține de Secția de Poliție și ei nu pot să ne ia nicio plângere împotriva forțelor de ordine. Tot ei spuneau că cei care au agresat-o în lift ar fi fost jandarmi. Ea nu a putut să îi identifice, nefiind din România”, spune avocata Iustina Ionescu.

Bellehaze nu știe dacă cei doi sunt angajați ai Poliției Române sau ai Jandarmeriei. Ea spune că aceștia nu s-au legitimat.

Pe 8 iunie au depus și o plângere la Parchetul Militar pentru agresiunile suferite.

„Toate aceste violențe aveau legătură cu faptul că este trans”

Daria Anoaica afirmă că „toate aceste violențe aveau legătură cu faptul că persoana este trans”. Povestește că atunci când a însoțit-o pe Bellehaze la secția de poliție, toți cei implicați știau acest lucru despre ea, deși nu era un aspect evident.

„Inclusiv paznicul de la Secția 27 avea cunoștință de faptul că ea este trans, pentru că atunci când am venit acolo să depunem plângere împreună cu ea, a făcut comentarii transfobe la adresa ei”, mai spune consiliera juridică a organizației.

Ce spune Poliția Capitalei

Acuzațiile femeii sunt acum cercetate de Parchetul Militar, a transmis Poliția Capitalei într-un comunicat de presă.

În comunicat, Poliția relatează și modul în care femeia a ajuns inițial la secție:

„În noaptea de 5/6 iunie 2026, un echipaj din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București a intervenit pentru a aplana un conflict izbucnit pe o stradă din Sectorul 3. Din verificările efectuate a rezultat că echipajul de jandarmi a fost sesizat de un bărbat, care a reclamat faptul că ar fi fost agresat fizic de femeia în cauză, în vârstă de 34 de ani. La momentul intervenției, femeia avea un comportament agitat și necooperant, motiv pentru care a fost condusă la sediul Secției 27 Poliție”.

Bărbatul care este suspectat de viol a fost identificat. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 74 de ani. Faptele sunt cercetate acum de polițiștii Secției 27 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Instituția susține că în timpul petrecut de femeie la Secția de Poliție 27, „nu au fost constatate ori semnalate acte de violență exercitate de personalul Poliției Române asupra acesteia”.