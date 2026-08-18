Acuzații grave aduse Meta, în procesul cu miză de 1,4 trilioane de dolari: Copiii, vizați intenționat de Facebook și Instagram. O mamă a vorbit despre „sinuciderea spontană”

Meta Platforms a încercat în mod intenționat să creeze dependență în rândul copiilor față de platformele sale Facebook și Instagram, a declarat marți o procuroare din California, la începutul unui proces care ar putea schimba radical unele dintre cele mai populare aplicații de pe planetă, scrie Reuters.

Un grup format din 29 de state americane a dat în judecată Meta, solicitând despăgubiri care ar putea ajunge la zeci sau sute de miliarde de dolari, precum și modificări ale modului în care Meta își desfășoară activitatea.

Cele patru state care conduc acțiunea – California, Colorado, Kentucky și New Jersey – acuză Meta că a conceput Facebook și Instagram pentru a crea dependență în rândul tinerilor utilizatori, alimentând anxietatea, depresia și chiar sinuciderea, și că a indus în eroare consumatorii cu privire la siguranța platformelor.

Jurații vor asculta acuzațiile aduse de toate cele 29 de state, potrivit cărora Meta a încălcat legea federală prin colectarea și utilizarea necorespunzătoare a datelor personale ale copiilor în timp ce aceștia foloseau platformele sale.

Megan O’Neill, procuroare generală adjunctă a statului California, a declarat juriului format din opt persoane din Oakland, California, că modelul de afaceri al Meta consta în „a-i face pe utilizatori dependenți, a-i reține cât mai mult timp posibil, a le colecta datele și apoi a ascunde adevărul de public”.

„A funcționat deosebit de bine în cazul copiilor”, a adăugat ea. „Meta avea nevoie de copii și trebuia să-i asigure pe cei care țineau la acești copii că aceștia sunt în siguranță.”

Se așteaptă ca jurații să emită un verdict consultativ, dar judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers va stabili tragerea la răspundere a Meta.

Dacă va găsi Meta vinovată, judecătoarea Rogers ar putea impune sancțiuni civile și ar putea dispune modificări pentru Facebook și Instagram.

Este de așteptat ca avocații Meta să susțină în fața juriului că compania a depus eforturi uriașe pentru a asigura siguranța copiilor în mediul online. Meta a afirmat că nu a făcut declarații înșelătoare cu privire la siguranță, iar statele americane nu au reușit să demonstreze că locuitorii lor au suferit prejudicii.

Mark Zuckerberg, cofondatorul și directorul executiv al Meta, și Adam Mosseri, directorul Instagram, vor depune cel mai probabil mărturie. Procesul este programat să dureze șase săptămâni.

Cel mai mare test de până acum

Experții spun că acest proces reprezintă cel mai mare test juridic de până acum privind efectele rețelelor de socializare asupra tinerilor utilizatori și are loc pe fondul unei reevaluări mai ample la nivel mondial a acestor efecte.

Meta a afirmat că sancțiunile ar putea ajunge la 1,4 trilioane de dolari, o sumă apropiată de valoarea de piață a companiei cu sediul în Menlo Park, California.

Procurorii generali nu au specificat încă valoarea sancțiunilor, dar au declarat, în cadrul unei audieri de săptămâna trecută, că suma s-ar putea apropia de 200 de miliarde de dolari – echivalentul a aproximativ trei ani de profit, calculat după impozitare, pentru Meta.

California, Colorado, Kentucky și New Jersey doresc, de asemenea, ca Meta să implementeze restricții de vârstă și să elimine funcția de derulare la nesfârșit, care îi încurajează pe utilizatori să continue să vizualizeze postări noi.

O’Neill a afirmat că statele americane nu încearcă să scoată Meta, sau rețelele de socializare, de pe piață.

„Acest proces nu se referă la faptul dacă rețelele de socializare au anumite beneficii pentru unii oameni. Au”, a spus ea.

Dar procuroarea a afirmat însă că Meta a exploatat copiii în propriul său interes, compania cercetând modul în care funcționează creierul copiilor și cum ar reacționa aceștia la stimulii online, precum și urmărind fiecare interacțiune a copiilor în cadrul aplicațiilor sale.

Ea le-a arătat juraților un e-mail intern trimis lui Adam Mosseri, în care se menționa că „timpul petrecut de adolescenți” era obiectivul companiei, și a precizat că angajații Meta considerau Instagramul un „drog”, iar pe ei înșiși „traficanți”.

„Meta a constatat că, cu cât un copil este mai mic când începe să folosească aplicația, cu atât mai bine”, a spus O’Neill. „Cu cât este mai probabil ca acesta să rămână utilizator, cu atât este mai probabil ca Meta să câștige bani pe termen lung.”

Criticii, la tribunal

Într-un comunicat înaintea procesului, un purtător de cuvânt al Meta a afirmat că acuzațiile statelor sunt nefondate și că compania își susține istoricul de creare a unor măsuri solide de protecție pentru adolescenți.

„Procurorii generali nu oferă nicio dovadă că cineva din statele lor a fost indus în eroare, susțin că funcții inofensive, precum deținerea unui cont suplimentar de Instagram, le-au prejudiciat cumva locuitorii și încearcă să sancționeze Meta pentru provocări la nivel de industrie, cum ar fi verificarea vârstei”, a spus purtătorul de cuvânt. „În loc să se bazeze pe fapte sau pe lege, statele au decis să urmărească o despăgubire exorbitantă.”

Unii critici ai Meta au luat cuvântul în fața tribunalului la începutul procesului.

Printre aceștia s-a numărat Mary Rodee, care a afirmat că fiul ei în vârstă de 15 ani, Riley Basford, a fost victima unui prădător sexual pe Facebook înainte de a se sinucide, în 2021.

„Ei îi spun sinucidere spontană”, a spus ea. „Eu îi spun ceea ce a fost de fapt: rezultatul previzibil al unui sistem care protejează corporațiile în locul copiilor.”

Procesul a început în 2023, la doi ani după ce denunțătoarea Frances Haugen a depus mărturie în fața unei comisii a Senatului SUA, afirmând că Meta știa că produsele sale erau nesigure pentru copii și știa cum să remedieze problema, dar nu a întreprins nicio acțiune, preferând să urmărească obținerea unor profituri mai mari.

Meta și alte companii de social media, printre care Snap Inc, ByteDance (compania-mamă a TikTok) și Alphabet (compania-mamă a YouTube), se confruntă cu mii de procese intentate de state, municipalități, districte școlare și persoane fizice, care acuză faptul că produsele lor dăunează tinerilor utilizatori.

Copii care folosesc rețelele de socializare. Imagine ilustrativă. FOTO: © Rol Mat | Dreamstime.com