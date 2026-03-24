Ada Lupu Hausvater va fi noul manager al Teatrului Național „I.L. Caragiale”

Sebastian Jucan

Concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul Național ”I.L. Caragiale” din București a fost câștigat de Ada Lupu Hausvater, cu o medie generală de 8.36. Ea va fi primul manager general al TNB, ales prin concurs, după decesul lui Ion Caramitru, relatează site-ul culturaladubă și Agerpres.

Celălalt finalist, Boris Focșa, a primit 1.47 la proba interviului, iar media finală obținută a fost 4.40.

„Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 7″, a transmis Ministerul Culturii.

Ada Lupu Hausvater a condus Teatrul Național din Timișoara timp de două decenii

În prezent managerul Teatrului Național din Timișoara, pe care l-a condus în ultimii 20 de ani, Hausvater este regizoare de teatru și totodată prima femeie manager al unui teatru național din România. Ea s-a aflat la a 3-a încercare de a deveni managerul Teatrului Național București, amintește site-ul culturaladubă.

Este singurul candidat care a participat la toate cele trei concursuri organizate de Ministerul Culturii în ultimii 4 ani.

Cel din 2022 a fost anulat după retragerea unui membru al comisiei și pentru că oricum niciun candidat nu a fost considerat de către comisie suficient de pregătit. La sfârșitul lui 2025, Hausvater a obținut la evaluarea proiectului de management 6.58.

Mandatul său la TNB va fi între 2026 – 2031.