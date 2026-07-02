Adelina Pestrițu revine pe sticlă după un deceniu. Ce show va prezenta la Pro TV

Pro TV a anunțat că a cooptat-o pe Adelina Pestrița pentru a prezenta noul reality show de dating al postului de televiziune care va fi difuzat „în curând”.

Este vorba despre emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, un format adaptat după „Bachelor in Paradise” difuzat în SUA, care va implica filmări în Turcia, scrie joi Pagina de Media.

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei Pro TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viaţa mea şi m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simţi că formatul mi se potriveşte cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl aşteptam”, a declarat Pestriţu, care revine pe micile ecrane după o absență de circa 10 ani.

Vedeta a mai spus că abia așteaptă să înceapă filmările „într-o locaţie absolut superbă din Turcia”, unde concurenții vor fi în căutarea unui partener de viață.

Adelina Pestriţu a mai precizat că se va muta temporar, alături de familie, în Turcia, pe durata filmărilor.

Potrivit Pro TV, producția „Burlacii: Foc în Paradis” promite poveşti de dragoste, alegeri neaşteptate şi situaţii care îi vor scoate pe concurenţi din zona de confort.

Pestrițu este una dintre cele mai influente personalități din mediul digital din România, având milioane de urmăritori pe TikTok, Facebook și Instagram.

Pro TV nu a transmis când va fi difuzată emisiunea, precizând doar că acest lucru se va întâmpla „în curând”.