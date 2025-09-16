Administrația Trump a aprobat primele livrări de armament american către Ucraina, plătit de aliații europeni din NATO

Escadrile mobile antiaeriene ale armatei ucrainene, echipate cu MANPADS, precum Stinger și arme anti-drone, pentru a combate amenințările aeriene, în regiunea Donețk, Ucraina, pe 19 octombrie 2024. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Administrația Trump a aprobat primele pachete de armament american pentru Ucraina, care ar putea fi trimise în curând, în contextul reluării livrărilor de arme către Kiev – de această dată printr-un nou acord financiar cu aliații, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu situația.

Este pentru prima dată când este folosit noul mecanism, creat de SUA împreună cu aliații, care permite furnizarea de arme din stocurile americane către Ucraina, folosind fonduri ale țărilor NATO.

Subsecretarul pentru politica de apărare, Elbridge Colby, a aprobat până la două transporturi de câte 500 de milioane de dolari fiecare, prin noul mecanism numit Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), au precizat sursele.

Noua cooperare transatlantică, care urmărește să sprijine Kievul cu arme în valoare de până la 10 miliarde de dolari, vine în contextul în care președintele american Donald Trump și-a exprimat frustrarea față de atacurile continue ale Moscovei asupra țării vecine, în pofida eforturilor sale de a obține o încheiere negociată a conflictului.

Până acum, administrația Trump a vândut arme Ucrainei sau a trimis donații autorizate anterior de fostul președinte Joe Biden, un susținător ferm al Kievului.

Sursele au refuzat să ofere o listă exactă a echipamentelor aprobate pentru achiziție de către europeni pentru Ucraina, dar au precizat că pachetele includ sisteme de apărare antiaeriană, de care Kievul are urgent nevoie în contextul intensificării atacurilor rusești cu drone și rachete.

Una dintre surse a spus că lista PURL parcurge acum etapele procedurale, după ce a primit avizul unității de politică a Pentagonului. Pentagonul nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

„Sunt exact lucrurile pe care le-au cerut. Și sunt multe”, a declarat sursa. „Acest flux de echipamente este cel care le-a permis până acum să stabilizeze liniile.”

Potrivit experților, nevoile Ucrainei rămân aceleași ca în lunile precedente: sisteme de apărare antiaeriană, interceptoare, lansatoare, rachete și artilerie.