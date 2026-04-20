Administrația Trump începe rambursarea taxelor vamale în valoare de 166 de miliarde de dolari, după înfrângerea suferită la Curtea Supremă

Guvernul SUA va lansa luni un sistem de procesare a rambursărilor către importatori, la două luni după ce instanța a anulat taxele vamale care stăteau la baza politicii comerciale a președintelui, scrie New York Times.

Administrația lui Donald Trump urmează să facă luni primii pași în vederea restituirii a peste 166 de miliarde de dolari încasați din taxele vamale care au fost anulate în februarie de Curtea Supremă.

Este o lovitură puternică pentru una dintre cele mai importante politici ale președintelui, una prin care a promis în mod repetat că va face „America măreață din nou”.

New York Times scrie că guvernul va începe să accepte cererile de rambursare, plus dobânzi, la mai puțin de un an de la impunerea taxelor.

Companiile americane au fost afectate de politica tarifară a președintelui, având de ales între a absorbi taxele, a reduce alte costuri sau a transfera cheltuielile către consumatori.

Mii de companii au cerut deja rambursări

Până luni dimineață, aceste companii pot începe să depună documentația la guvern pentru a recupera sumele plătite pe taxele acum ilegale.

Ca semn al cererii, peste 3.000 de companii, printre care FedEx și Costco, au dat deja în judecată administrația Trump în încercarea de a-și asigura rambursările, unele dintre aceste acțiuni fiind intentate chiar înainte de decizia Curții Supreme.

Însă numai entitățile care au plătit oficial taxele sunt eligibile pentru a recupera acești bani. Asta înseamnă că nu toți oamenii afectați de politicile lui Trump pot solicita despăgubiri directe, aici intrând milioanele de americani care au plătit prețuri mai mari pentru produsele achiziționate.

Mulți patroni au declarat că nu sunt siguri cât de ușor va fi procesul de rambursare a taxelor, mai ales având în vedere opoziția declarată a lui Trump față de returnarea banilor.

În plus, administrația a refuzat să spună dacă ar putea încerca totuși să se întoarcă în instanță în încercarea de a opri o parte sau toate rambursările.

O lovitură pentru politica lui Trump

În centrul problemei se află lista în continuă schimbare a așa-numitelor taxe vamale reciproce pe care Trump le-a impus anul trecut folosind Legea privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA).

Niciun președinte înaintea lui nu a folosit vreodată legea din 1977 pentru a aplica taxe vamale, ceea ce a determinat Curtea Supremă să se pronunțe împotriva lui Trump în februarie.

Decizia a limitat drastic politica comercială a lui Trump, pe care președintele o folosise într-o gamă largă de scopuri, de la combaterea traficului de droguri până la protejarea aliaților politici din străinătate.

Venituri de peste 166 de miliarde de dolari

Guvernul estimează că a acumulat venituri de peste 166 de miliarde de dolari din aceste taxe la import.

Potrivit estimărilor, această sumă restantă va genera dobânzi suplimentare de aproximativ 650 de milioane de dolari pe lună, adică circa 22 de milioane de dolari pe zi, potrivit lui Scott Lincicome, vicepreședinte pentru economie generală la Institutul Cato, o organizație cu orientare libertariană.

Miza fiscală l-a determinat pe Trump să afirme pe tot parcursul bătăliei juridice că o îngrângere ar putea arunca guvernul într-o criză, o afirmație respinsă de economiști.

Odată ce Curtea Supremă s-a pronunțat împotriva sa, administrația sa a încercat să încetinească procesul până când Curtea de Comerț Internațional a intervenit în martie și a ordonat guvernului să returneze banii importatorilor.

Administrația Trump a declarat că a trebuit să pună la punct un sistem complet nou, capabil să proceseze rambursări în bloc și să distingă taxele vamale ilegale de cele legale aplicate acelorași mărfuri.