Administraţia Trump interzice importurile de roboţi şi invertoare chinezeşti, pentru a proteja dezvoltarea inteligenţei artificiale din SUA

Administraţia preşedintelui Donald Trump va introduce noi restricţii asupra importurilor din China, vizând cele mai noi modele de roboţi şi invertoare electrice, în încercarea de a proteja dezvoltarea infrastructurii americane pentru inteligenţa artificială şi de a reduce riscurile la adresa securităţii naţionale, au declarat oficiali americani, conform Reuters și News.ro.

Comisia Federală pentru Comunicaţii (FCC) urmează să anunţe marţi interzicerea importurilor de noi roboţi umanoizi şi patrupede fabricaţi în China, precum şi a noilor modele de invertoare conectate la reţelele electrice.

Invertoarele sunt echipamente esenţiale care permit conectarea surselor de energie regenerabilă şi a bateriilor la reţelele electrice şi la infrastructura centrelor de date.

Măsura vizează securitatea lanţului de aprovizionare

Potrivit oficialilor americani, restricţiile urmăresc să reducă riscul unor întreruperi deliberate ale lanţurilor de aprovizionare, al furtului de date şi al atacurilor cibernetice care ar putea afecta infrastructura critică pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale.

Totodată, administraţia încearcă să stimuleze relocarea producţiei în Statele Unite, în sectoare considerate strategice şi cu perspective ridicate de creştere.

SUA accelerează reindustrializarea

Un oficial al administraţiei a declarat că preşedintele Trump consideră esenţial ca Statele Unite să dispună de lanţuri de aprovizionare independente şi sigure pentru tehnologiile critice şi emergente, inclusiv roboţii şi invertoarele electrice.

Potrivit lui, securitatea economică este parte integrantă a securităţii naţionale, iar noile măsuri fac parte din strategia administraţiei de reindustrializare a economiei americane şi de reducere a dependenţei de tehnologiile chineze.