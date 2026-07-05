Administraţia Trump minimalizează o defilare a militanţilor pentru supremaţia albilor. „E libertate de exprimare”

Secretarul pentru afaceri interne din administraţia Trump, Doug Burgum, a relativizat duminică defilarea a câtorva sute de militanţi pentru supremaţia albilor, desfăşurată la Washington, cu ocazia celebrării a 250 de ani de la semnarea Declaraţiei de Independenţă, el subliniind importanţa libertăţii de exprimare în democraţia americană, transmit France Presse și Agerpres.

Indivizi mascaţi sosiţi sâmbătă dimineaţă în principala gară din capitala federală a SUA au defilat la Washington, unii purtând drapele confederate, iar alţii arborând emblema mişcării Patriot Front şi scandând „Ne luăm America înapoi!”.

„Nu există niciuna dintre poziţiile pe care ei le apără cu care aş putea fi de acord. Dar unul dintre principiile fondatoare ale Statelor Unite este libertatea de exprimare”, a spus Burgum într-o declaraţie la postul de televiziune CNN.

„Există multe lucruri pe care le văd şi le-aş putea putea găsi ofensatoare. Dar în America, libertatea de exprimare este permisă”, a insistat el.