Administrația Trump vine cu o nouă taxă vamală punitivă, de 25%. Pe cine vizează

Președintele american Donald Trump face declarații înainte de a semna un ordin executiv privind noile taxe vamale, la Casa Albă din Washington, pe 2 aprilie 2025. FOTO: Gripas Yuri/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Administrația Trump a propus o nouă taxă vamală punitivă, de 25%, asupra multor importuri din Brazilia, după ce a concluzionat că practicile țării sud-americane sunt neloiale într-o serie de domenii, de la comerțul digital până la defrișările ilegale, a anunțat luni Jamieson Greer, înaltul responsabil pentru comerț, potrivit Reuters.

Măsurile, în temeiul legislației comerciale din Secțiunea 301, acoperă domenii precum serviciile de plăți electronice, tarifele preferențiale, protecția proprietății intelectuale și accesul pe piața etanolului, a precizat Oficiul Reprezentantului pentru Comerț al Statelor Unite (USTR).

Noua taxă propusă, care face obiectul unei consultări publice înainte de termenul limită de 15 iulie, va exclude unele produse, precum carnea de vită, cafeaua, pământurile rare, alte metale și piesele pentru aeronave.

USTR a transmis că ancheta sa privind practicile comerciale neloiale ale Braziliei, începută anul trecut în temeiul Secțiunii 301 din Legea comerțului din 1974, a identificat practici care „sunt nerezonabile și împovărează sau restricționează comerțul SUA”, ancheta deschizând calea pentru o taxă punitivă.

Ministerul de Externe al Braziliei nu a răspuns imediat unei solicitări Reuters pentru un punct de vedere. Doi oficiali brazilieni familiarizați cu chestiune au declarat că justificările pentru o nouă taxă vamală americană ignoră multe dintre argumentele prezentate de Brasilia, capitala Braziliei, în ultimele luni, sugerând că motivele sunt mai degrabă politice decât tehnice.

În ciuda vizitei de la Casa Albă de luna trecută a președintelui Luiz Inacio Lula da Silva, relațiile bilaterale s-au răcit.

Șeful dimplomației americane, Marco Rubio, a desemnat cele mai mari două bande criminale din Brazilia drept organizații teroriste, în ciuda obiecțiilor din partea Brasiliei, deschizând astfel calea pentru intervenții mai agresive în țară.

Cu câteva zile înainte, principalul rival al lui Lula în alegerile din octombrie, senatorul Flavio Bolsonaro, s-a pronunțat în favoarea etichetei de organizații teroriste, în timpul unei vizite la Washington care a inclus întâlniri cu Rubio, vicepreședintele JD Vance și președintele Donald Trump.

„I-am cerut în mod expres președintelui Trump să nu impună tarife companiilor noastre”, a scris Bolsonaro marți pe X. „Tarifele nu sunt soluția.”

Noile taxe propuse de USTR ar înlocui parțial un tarif de 50% aplicat multor produse braziliene impus anul trecut de Trump, cu 40% ca pedeapsă din cauza urmăririi penale asupra tatălui senatorului brazilian, fostul președinte Jair Bolsonaro.

Curtea Supremă a SUA a anulat aceste taxe în februarie.

Într-un comunicat, Jamieson Greer a afirmat că a lansat ancheta în temeiul Secțiunii 301 pentru a aborda „îngrijorările de lungă durată și omniprezente ale SUA cu privire la anumite politici și practici comerciale ale Braziliei”.

În ciuda dialogului recent cu președintele brazilian Inacio Lula da Silva și cabinetul acestuia, Greer a spus că Statele Unite și Brazilia „continuă să aibă diferențe substanțiale în ceea ce privește soluționarea problemelor identificate în cadrul acestei anchete”.

Audiere publică, pe 6 iulie

Agenția de Comerț a solicitat comentarii cu privire la tarifele propuse până la 1 iulie, o audiere publică fiind programată pentru 6 iulie. USTR are un termen limită de 15 iulie pentru a lua „măsuri de răspuns” în cadrul anchetei derulate în temeiul Secțiunii 301.

Trump a folosit același statut pentru a impune tarife ample asupra mărfurilor chineze în timpul primului său mandat.

USTR are în derulare mai multe alte anchete în temeiul Secțiunii 301și se preconizează că acestea vor conduce la noi taxe vamale.

Printre acestea se numără una care vizează capacitatea industrială excedentară din China și din alte 15 țări partenere comerciale, precum și una privind aplicarea interdicțiilor privind munca forțată în 60 de țări.

Agenția a deschis vineri o nouă anchetă privind practicile Vietnamului în materie de proprietate intelectuală.

În ceea ce privește concluziile sale referitoare la Brazilia, USTR afirmă că noua taxă propusă de 25% nu s-ar aplica importurilor braziliene supuse taxelor legate de securitatea națională în temeiul Secțiunii 232 din Legea privind extinderea comerțului, din 1962.

Acestea includ taxe de 50% la oțel, aluminiu și cupru și taxe de 25% la produsele finite fabricate din aceste metale, precum și o taxă de 25% la autovehicule și piese auto.

USTR a mai transmis că produsele scutite de tarifele vamale propuse de 25% includ multe fructe și nuci, țiței și produse petroliere, compuși farmaceutici, produse chimice organice și îngrășăminte.

Acestea se adaugă la carnea de vită, cafea, pământuri rare, anumite alte metale și minereuri, precum și aeronave și piese de aeronave braziliene.