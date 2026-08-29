Administraţia Trump vrea să cedeze o fâșie din Parcul Yosemite către un dezvoltator imobiliar

Administraţia Trump analizează în secret, de peste un an, posibilitatea de a ceda o mică parte din Parcul Yosemite, din California, unui dezvoltator imobiliar privat, a dezvăluit site-ul american de ştiri NOTUS, preluat de AFP și News.ro.

Site-ul precizează că guvernul american a analizat mai multe posibilităţi de a ceda o fâşie de teren de aproximativ 400 de metri unei companii aparţinând dezvoltatorului Kingsbarn Realty Capital, cu sediul în statul vecin Nevada.

Acesta din urmă a achiziţionat în 2024 o parcelă de aproximativ 35 de hectare la marginea parcului. Directorul general al Kingsbarn, Jeff Pori, vrea să construiască un drum pentru a lega acest teren de una dintre arterele principale care traversează parcul naţional, oferindu-i astfel un acces privilegiat, a dezvăluit NOTUS, citând surse apropiate dosarului.

În schimbul acestei cedări, Serviciul Parcurilor Naţionale din SUA ar primi o fâşie de teren echivalentă într-o altă zonă din California.

Recunoscând că au avut loc negocieri, Departamentul american de Interne a afirmat că „nu s-a luat nicio decizie finală”, într-un comunicat trimis către AFP. „Dacă o propunere avansează, Departamentul va urma procedurile stabilite pentru a asigura o coordonare adecvată, transparenţa şi participarea publicului, în conformitate cu legislaţia federală”, a mai precizat acesta.

Bush şi Obama au respins anterior proiectul

Kingsbarn Realty Capital nu a răspuns imediat la solicitările AFP. La rândul său, Asociaţia pentru Conservarea Parcurilor Naţionale (NPCA) a criticat vehement această intenţie. Mark Rose, responsabilul programului Sierra Nevada – care acoperă Parcul Yosemite – în cadrul NPCA, a denunţat „un atac împotriva poporului american, căruia îi aparţine acest parc naţional”.

Un proiect anterior de construire a unui drum fusese respins de administraţiile Bush şi Obama, iar proprietarul pierduse la acea vreme recursurile pe care le depusese în primă instanţă şi în apel.

Protejat încă din 1864, Parcul Yosemite este recunoscut la nivel internaţional pentru stâncile sale de granit, gheţarii, lacurile, arborii sequoia şi fauna sa.

Foarte populare în Statele Unite, în special primăvara şi vara, cele 63 de parcuri naţionale ale ţării au primit peste 320 de milioane de vizitatori în 2025, potrivit NPCA. Mark Rose este însă îngrijorat de o „criză a suprasolicitării” parcului Yosemite, cauzată de proliferarea unităţilor de cazare din vecinătatea parcului, dar şi de eliminarea de către administraţia Trump, la începutul acestui an, a sistemului de înregistrare a vehiculelor, menit să limiteze traficul în parc.