Administraţia Trump vrea să le ceară impozite şcolilor private care favorizează anumite „rase”

Guvernul american a indicat joi că vrea să ceară impozite şcolilor şi universităţilor private care aplică criterii ce favorizează anumite „rase”, în general în numele diversităţii, transmite AFP.

De la revenirea sa la Casa Albă, președintele Donald Trump duce o luptă politică pentru eliminarea oricăror practici de discriminare pozitivă – în campusuri universitare, companii sau instituţiile de stat.

În mai, Departamentul american de Justiţie a acuzat Facultatea de Medicină de la Yale de discriminare faţă de candidaţii albi şi asiatici, în urma unei anchete privind practicile în materie de diversitate în cadrul acestei universităţi de elită.

Într-un comunicat, Departamentul Trezoreriei SUA spune că intenționează să le retragă instituţiilor private „care promovează practici discriminatorii” statutul care le permite să fie scutite de impozite federale.

Departamentul vizează o intrare în vigoare a măsurii începând din anul fiscal care începe la 31 mai 2027.

Această iniţiativă priveşte toate ciclurile de educaţie, de la cel primar la învăţământul superior, respectiv „până la 18.000 instituţii” din Statele Unite, potrivit calculelor Trezoreriei.

„O şcoală privată nu va mai putea pretinde scutirea de impozite dacă adoptă, menţine sau aplică o politică sau o practică discriminatorie bazată pe rasă, culoare, origine naţională sau etnică”, se afirmă în comunicat.

Potrivit Trezoreriei, recrutările şi alocarea de burse de studiu pot totuși continua să „ajute studenţii defavorizaţi utilizând criterii independente de rasă, precum veniturile familiale şi provenienţa geografică etc”.