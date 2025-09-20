Administrația Trump vrea să vândă Israelului arme și echipamente militare de 6,4 miliarde de dolari

Administrația Trump intenţionează să solicite aprobarea Congresului pentru a vinde Israelului echipamente militare și arme în valoare de 6,4 miliarde de dolari, inclusiv elicoptere de atac și transportoare de trupe, au declarat surse apropiate contractului, conform Reuters.

Anunțul privind vânzarea a venit cu doar câteva zile înainte ca liderii mondiali să se reunească la New York, săptămâna viitoare, pentru Adunarea Generală anuală a ONU, unde Consiliul de Securitate are programată și o reuniune la nivel înalt pe tema Gaza.

Pachetul propus include un contract de 3,8 miliarde de dolari pentru 30 de elicoptere de atac AH-64 Apache și unul de 1,9 miliarde de dolari pentru 3.250 de vehicule blindate de infanterie destinate armatei israeliene.

Un alt acord, de 750 de milioane de dolari, pentru piese de schimb pentru transportoare blindate și surse de alimentare, se află, de asemenea, în proces de aprobare, a precizat una dintre surse.

Sprijinul ferm al președintelui republican pentru armata israeliană contrastează cu reticența tot mai mare din rândul democraților față de ofensiva Israelului în Gaza.

Joi, un grup de senatori americani a depus prima rezoluție în Senat prin care se cere recunoașterea unui stat palestinian, iar peste jumătate dintre democrați au votat recent împotriva continuării vânzărilor de arme.

The Wall Street Journal a relatat vineri despre posibila vânzare de elicoptere și vehicule.

Casa Albă nu a răspuns unei solicitări de comentariu.