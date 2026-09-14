Administratorul Google Italia: „Munca nu va dispărea, doar va fi transformată”

Bătălia pentru inteligența artificială s-a transformat deja într-un război între pesimiști și integrați. Și este un război al cifrelor. Unii își imaginează un viitor sumbru, în timp ce alții încearcă să răstoarne această narațiune, scrie Il Messaggero.

Conform unui studiu realizat de Public First, comandat de Google, prezentat în Veneția, în cadrul Festivalului de Film de la Veneția, IA ar putea genera o creștere de 11 miliarde de euro a PIB-ului italian și ar putea crea 44.000 de noi locuri de muncă în sectorul creativ .

„IA nu va elimina locurile de muncă, ci le va transforma”, asigură Melissa Ferretti Peretti, Country Manager la Google Italia, „dar trebuie să accelerăm dezvoltarea competențelor”. Propunerea Google.org este o subvenție de un milion de dolari (plus 500.000 de euro din Fondul Republicii Digitale) pentru a instrui 2.500 de profesioniști din domeniul creativ. Născută la Roma, în vârstă de 55 de ani, Ferretti Peretti este fiica a doi giganți ai cinematografiei italiene: Dante Ferretti și Francesca Lo Schiavo. Însă, în ciuda premiilor Oscar avute acasă, Melissa a ales să studieze Economia la Universitatea „La Sapienza” și să înceapă o carieră de manager, ceea ce a determinat-o să întreprindă o carieră în fruntea companiei American Express mai întâi și apoi la Google Italia.

Reporter: Și totuși, acum vă aflați la Festivalul de Film de la Veneția, vorbind despre cum tehnologia va influența viitorul cinematografiei. Este un fel de circularitate?

Melissa Ferretti Peretti: Iubesc cinematografia și iubesc Festivalul de Film de la Veneția: vin aici de cel puțin zece ani cu rucsacul pe umeri, cu prietenii. Cinematografia și inovația au mers întotdeauna mână în mână: am trecut de la filmul mut la cel sonor, de la alb-negru la cel color, până la primele efecte speciale, cu King Kong. Tehnologia a extins întotdeauna granițele expresive ale cinematografiei.

Reporter: Doar că acum inteligența artificială amenință să o revoluționeze complet. Sau nu?

Melissa Ferretti Peretti: IA poate permite artiștilor să depășească barierele creative, de producție și de cost. Ea servește la îmbunătățirea talentului și viziunii lor, nu la înlocuirea lor. În Italia, există aproximativ 290.000 de companii în ecosistemul creativ și cultural, dar 95% sunt foarte mici: ateliere, case de producție independente, ateliere artizanale. IA le poate oferi amploarea și capacitatea expresivă care până acum au fost la dispoziția în principal a studiourilor mari.

Reporter: Conform unui studiu realizat de Public First, inteligența artificială poate crește productivitatea individuală a creatorilor cu 20% și le poate economisi 390 de ore pe an, aproximativ 10 săptămâni de lucru. Va fi aceasta o modalitate de a crește calitatea sau pur și simplu de a reduce costurile, menținând în același timp aceleași rezultate?

Melissa Ferretti Peretti: Istoria ne învață că munca s-a transformat adesea datorită progresului tehnologic, dar nu a dispărut: 85% dintre locurile de muncă care există astăzi nu existau înainte de 1945. Oamenii s-au adaptat întotdeauna, creând noi profesii și noi piețe financiare. La fel se va întâmpla și cu inteligența artificială, doar că mai rapid. Inteligența artificială nu va înlocui talentul sau creativitatea, ci mai degrabă cele mai repetitive activități.

Reporter: Ați spus că trecerea dumneavoastră de la American Express la Google a fost ca un salt în necunoscut. Asta se cere astăzi, chiar și de la cei care au petrecut mulți ani dezvoltându-și o competență și care ar putea fi nevoiți să-și regândească complet cariera în domeniul inteligenței artificiale?

Melissa Ferretti Peretti: Schimbarea nu poate fi blocată: trebuie să fim capabili să o navigăm. Inteligența artificială este deja aici și este o oportunitate pentru țara noastră. Este urgent ca oamenii să dobândească abilitățile necesare pentru a utiliza aceste instrumente. Deja rămânem în urmă: doar 13,5% dintre companiile europene încep să utilizeze inteligența artificială, iar 74% dintre antreprenori spun că se luptă să găsească oameni cu competențele potrivite. Aceasta este o rețetă pentru dezastru, dacă nu accelerăm eforturile de a răspândi competențele.

Reporter: Și anunțul făcut de Google aici, la Veneția, se îndreaptă în această direcție?

Melissa Ferretti Peretti: Da. Finanțăm programe de formare pe care le dezvoltăm împreună cu un comitet strategic la nivel înalt, care include, printre altele, Ministerul Culturii, Rai Cinema, ANICA, FIEG și SIAE. Din 2020, am instruit peste un milion de persoane, iar angajamentul nostru va continua. Dar Google nu poate fi singur. Necesită un efort din partea întregului ecosistem, care cuprinde întreaga lume a muncii și trebuie să fie o prioritate pentru țară.

Reporter: Cercetătorii și specialiștii avertizează din ce în ce mai mult cu privire la riscurile inteligenței artificiale, începând de la un fost angajat Anthropic care a prezis că mașinăriile „ne-ar putea extermina până în 2030”, și până la Bill Gates, care a explicat cum IA ar putea provoca un șoc brusc în ce privește locurile de muncă. Ar trebui să ne facem griji?

Melissa Ferretti Peretti: Cred că este corect să ne punem întrebări. Niciunul dintre noi nu știe cu adevărat cât de mult sau cum va evolua IA. Este crucial ca aceasta să fie dezvoltată cu cea mai mare rigurozitate și etică. Nu trebuie să uităm că tehnologia, în cele din urmă, are ca scop îmbunătățirea vieții oamenilor. Google a fost prima companie, în 2018, care și-a făcut publice principiile etice privind inteligența artificială: aceasta trebuie să fie utilă din punct de vedere social, controlabilă de către oameni și să respecte standarde etice înalte și confidențialitate. Dar nu suntem singurii care dezvoltăm IA. Este nevoie de o dezbatere importantă și de o aliniere între companii, guverne, autorități de reglementare și societatea civilă.

Reporter: Google este compania care a trebuit să se regândească cel mai mult odată cu apariția inteligenței artificiale, care a schimbat conceptul de motor de căutare. Ați experimentat și voi o revoluție?

Melissa Ferretti Peretti: De fapt, inteligența artificială face deja parte din Google de zece ani, de la Maps la Gmail. Noi am decis doar să așteptăm în privința chatbot-ului: am accelerat în privința Gemini când OpenAI a lansat ChatGpt. Astăzi, Gemini a transformat ce era un sistem care răspundea la întrebări într-un asistent personal. Dar și modul în care punem întrebări a evoluat. Înainte, oamenii întrebau despre «hoteluri în Veneția». Astăzi, întrebarea ar putea fi: «Sugerează-mi un hotel în Veneția potrivit pentru o familie cu doi copii, lângă San Marco».

Reporter: Ați reușit să ajungeți în vârf în sectoare care sunt uneori aproape monopolizate de bărbați. Cu ce obstacole se confruntă femeile din țara noastră pentru a avansa în carieră?

Melissa Ferretti Peretti: Personal, nu pot spune că m-am confruntat cu vreun obstacol din cauza faptului că sunt femeie. Dar în ce privește ocuparea forței de muncă în rândul femeilor din țara noastră, uitați-vă doar la cifre: avem un decalaj de ocupare a forței de muncă aproximativ dublu față de cel din Europa. Un motiv este rolul îngrijitorilor de copii și vârstnici, responsabilități care revin în continuare femeilor. Și 60.000 de femei își părăsesc locul de muncă în fiecare an când nasc primul copil. (Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)