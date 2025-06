Admitere 2025 la ASE

Academia de Studii Economice din București, instituție de învățământ superior cu o solidă reputație academică și o contribuție semnificativă la formarea generațiilor de specialiști din multiple domenii importante pentru dinamica societății moderne, anunță organizarea concursului de admitere pentru programele universitare de licență, aferente anului universitar 2025–2026.

Înscrierile la programele de licență se realizează exclusiv online, în perioada 3-10 iulie a.c., prin platforma dedicată, care va fi disponibilă pe site-ul oficial al universității. Toate informațiile referitoare la admitere se regăsesc pe site-ul Admitere licență. Candidații sunt încurajați să consulte constant această sursă pentru a rămâne la curent cu toate detaliile relevante.

Programele universitare de licență sunt organizate de 12 facultăți ale universității, în domenii variate, oferind candidaților posibilitatea de a-și alege traseul academic în funcție de propriile interese și aspirații profesionale.

Academia de Studii Economice din București propune 35 de programe de studii universitare de licență, cu predare în limbile română, engleză, franceză și germană. Dintre acestea, 25 sunt organizate în regim de învățământ cu frecvență în campus, iar 10 în formatul învățământului la distanță și cu frecvență redusă, oferind opțiuni variate, adaptate nevoilor și disponibilității candidaților.

Pentru anul universitar 2025-2026, oferta educațională include un număr total de 7.789 locuri pentru programele universitare de licență, dintre acestea, 6.822 de locuri sunt alocate formei de învățământ cu frecvență, iar 967 de locuri sunt disponibile pentru forma de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă.

Procesul de admitere diferă în funcție de facultatea aleasă.

âCandidații care doresc să se înscrie la programele universitare de licență ale Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) și ale Facultății de Drept vor susține și un examen scris, care face parte din procesul de admitere. La CSIE, examenul constă într-un test grilă la disciplina Matematică, iar la Facultatea de Drept, examenul scris constă într-un test grilă care va acoperi două discipline fundamentale: Limba română și Economie. Candidații care aleg să participe la concursul de admitere pentru aceste două facultăți au posibilitatea de a include, în cadrul procesului de înscriere, opțiuni și pentru celelalte programe de studii universitare de licență oferite de ASE. Detaliile suplimentare privind conținutul și structura testelor sunt disponibile pe site-ul oficial al universității.

Pentru programele universitare de licență ale celorlalte 10 facultăți, concursul de admitere constă în redactarea unui eseu motivațional, susținerea unui test de competență lingvistică (în cazul programelor cu predare într-o limbă străină) și calcularea mediei generale de admitere. Aceasta din urmă este determinată printr-o medie ponderată între media obținută la examenul de bacalaureat (70%) și media anilor de studii liceale (30%).

Toate informațiile relevante privind condițiile de admitere, numărul de locuri disponibile pentru fiecare program de studii, dosarul de înscriere, etapele procesului de admitere, taxele de înscriere și de școalarizare etc. sunt accesibile pe site-ul oficial dedicat admiterii, precum și pe paginile de social media ale universității, Facebook, Instagram și TikTok. De asemenea, candidații au la dispoziție grupul de facebook gestionat de studenți ai ASE, unde pot obține informații utile despre procesul de admitere, viața studențească, opțiuni de cazare și alte facilități oferite de universitate. Aceste platforme oferă actualizări constante, răspunsuri la întrebări frecvente și resurse utile pentru toți candidații interesați. În fiecare an, studenții ASE, în preajma consursului de admitere, au întâlniri pe zoom cu viitorii candidați, pentru a le prezenta facultățile din perspectiva vieții de student. Detalii despre aceste întâlniri „Admis la ASE”, linkul de conectare etc se regăsesc pe site-ul instituțional. ASE pune la dispoziție un chatbot, care facilitează accesul rapid și eficient la informațiile esențiale referitoare la procesul de admitere și permite candidaților să afle detalii suplimentare despre activitățile și resursele universității.

Pentru a-i sprijini în formularea unor alegeri informate, candidații pot consulta planurile de învățământ și fișele disciplinelor aferente fiecărui program de studii. Aceste documente detaliază structura curriculară, oferind o imagine clară asupra materiilor studiate pe parcursul anilor de licență. Astfel, viitorii studenți pot înțelege din timp profilul educațional al programelor vizate, facilitând luarea unei decizii corecte în funcție de interesele și obiectivele lor profesionale.

În sprijinul performanței academice și dezvoltării profesionale, universitatea noastră oferă studenților posibilitatea de a efectua mobilități de studiu internațional, pentru unul sau două semestre, în cadrul unor instituții de învățământ superior de prestigiu din străinătate, prin programul de burse Erasmus. De asemenea, ASE susține parcursul educațional al studenților printr-o gamă variată de burse, inclusiv burse de excelență, de performanță, speciale și sociale, menite să sprijine dezvoltarea academică și profesională, în funcție de realizările și nevoile individuale ale fiecărui student. Valoarea burselor acordate variază în funcție de tipul acestora, fiind cuprinsă între 900 lei și 3.300 de lei lunar.

În completarea ofertei academice, ASE sprijină studenții din provincie, oferindu-le posibilitatea de a se caza în cămine moderne, aproximativ 5000 de locuri, dotate corespunzător și amplasate în zone centrale ale Bucureștiului, în apropierea facultăților și a mijloacelor de transport. Studenții au la dispoziție cantinele universitare care oferă zilnic un meniu variat, la prețuri accesibile. Candidații au posibilitatea de a vizita virtual campusul universitar.

ASE se remarcă printr-o tradiție academică de peste 112 de ani, fiind recunoscută la nivel național pentru calitatea actului educațional, diversitatea programelor de studiu și profesionalismul corpului didactic. Rata mare de angajare a absolvenților, infrastructura modernă și legătura constantă cu mediul economic și de afaceri transformă ASE într-un mediu educațional dinamic, care susține excelența și dezvoltarea profesională.

ASE urează succes la examenul de bacalaureat tuturor absolvenților de liceu din acest an și își așteaptă cu drag candidații la concursul de admitere din iulie 2025!

