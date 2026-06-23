ADMITEREA ASE 2026 – ASE: de la licență la masterat și doctorat. Un parcurs complet pentru viitorul tău

Atunci când aleg o universitate, cei mai mulți tineri se gândesc la următorii trei ani. În realitate, alegerea făcută la 18 ani poate influența următoarele decenii ale vieții profesionale și personale.

Într-o economie aflată în permanentă transformare, educația universitară nu mai înseamnă doar acumularea unor cunoștințe și obținerea unei diplome. Înseamnă construirea unui parcurs de dezvoltare care începe în facultate și continuă prin specializare, experiențe profesionale, învățare continuă și integrare într-o comunitate academică și profesională.

Mai important decât existența fiecărui ciclu de studii este modul în care acestea se completează reciproc. La Academia de Studii Economice din București, licența, masteratul și doctoratul fac parte dintr-un ecosistem educațional care permite dezvoltarea progresivă a competențelor, aprofundarea specializării și adaptarea continuă la cerințele pieței muncii.

Licența: anii în care îți descoperi drumul

Pentru mulți tineri, anii de licență reprezintă prima etapă importantă a vieții adulte. Sunt anii în care își descoperă interesele profesionale, își dezvoltă competențele și încep să înțeleagă mai bine direcțiile în care își doresc să evolueze.

ASE oferă această oportunitate prin cele 36 de programe universitare de licență organizate de cele 12 facultăți ale sale, inclusiv prin 11 programe cu predare integrală în limba engleză, franceză și germană.

Dincolo de activitatea academică, studenții beneficiază de contact direct cu mediul economic prin stagii de practică, programe de mentorat, workshopuri și proiecte dezvoltate împreună cu partenerii universității. În anul 2025, peste 6.500 de studenți au participat la astfel de activități, construindu-și încă din timpul facultății primele repere profesionale.

Pentru mulți dintre ei, această perioadă reprezintă începutul construirii unei cariere în domenii care oferă oportunități profesionale atractive, perspective de evoluție și resursele necesare unei vieți independente și împlinite.

Experiența universitară este completată de accesul la mobilități Erasmus+ și la o rețea extinsă de universități partenere din întreaga lume, oferind posibilitatea de a studia un semestru sau chiar un an universitar într-un alt sistem educațional și cultural.

La ASE, performanța continuă să conteze și după admitere. După primul semestru, studenții pot accede pe locuri finanțate de la buget și pot beneficia de burse în funcție de rezultatele obținute, într-un sistem care recompensează meritul și progresul academic.

Masteratul: momentul în care alegi direcția în care vrei să mergi

Anii de licență oferă cunoștințe, experiențe și perspective. Masteratul este etapa în care acestea se transformă în specializare.

Pentru mulți absolvenți, această perioadă reprezintă momentul în care aleg domeniul în care doresc să devină experți. Pentru alții, este oportunitatea de a explora noi direcții profesionale și de a construi un profil interdisciplinar, adaptat unei piețe a muncii aflate într-o continuă schimbare.

ASE oferă aproape 90 de programe de masterat în limba română, engleză, franceză și germană, acoperind domenii diverse ale economiei, afacerilor, administrației publice și dreptului.

Această diversitate le permite absolvenților să aprofundeze domeniul studiat la licență sau să își extindă competențele către noi arii de interes, construindu-și propriul traseu profesional.

Miza studiilor universitare nu este doar obținerea unei diplome sau a unui prim loc de muncă. Ea înseamnă construirea unui parcurs profesional care să ofere stabilitate, perspective de evoluție și resursele necesare unei vieți independente și împlinite.

Doctoratul: o opțiune pentru cei care aleg cercetarea și excelența academică

Pentru absolvenții care își doresc să continue către cel mai înalt nivel al formării universitare, ASE oferă programe doctorale în domeniile Științe economice, Științe administrative și Drept.

Organizate în cadrul celor 13 școli doctorale ale universității, acestea reprezintă o opțiune pentru cei interesați de cercetare, inovare și o eventuală carieră în învățământul superior, completând firesc ecosistemul academic al universității.

O comunitate care rămâne alături de tine

ASE înseamnă mai mult decât programe de studii.

Înseamnă o comunitate academică și profesională formată din peste 350.000 de absolvenți, una dintre cele mai importante rețele profesionale din România.

Înseamnă acces la oportunitățile oferite de principalul centru economic al țării, la parteneriate internaționale, la programe de mobilitate și la experiențe care contribuie la dezvoltarea profesională și personală a studenților.

Viața universitară este susținută și de infrastructura socială a universității. Studenții beneficiază de acces la cămine amplasate în zone centrale ale Bucureștiului, iar ASE a reușit în ultimii ani să răspundă solicitărilor de cazare ale studenților eligibili. Pentru tinerii care vin din alte orașe, acest aspect reprezintă un element important în construirea unei experiențe universitare echilibrate și accesibile.

Pentru mulți dintre ei, anii petrecuți la ASE reprezintă și perioada în care își construiesc primele rețele profesionale, își dezvoltă autonomia și își formează relații și experiențe care îi vor însoți mult timp după absolvire.

Admiterea ASE 2026

Pentru anul universitar 2026–2027, Academia de Studii Economice din București pune la dispoziția candidaților 7.064 de locuri la programele universitare de licență cu frecvență, dintre care 3.093 sunt finanțate de la bugetul de stat, precum și 967 de locuri la programele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Înscrierile la programele universitare de licență se desfășoară exclusiv online în perioada 9–16 iulie 2026.

Începând cu 1 iulie, candidații și părinții acestora vor putea beneficia și de sprijin direct prin intermediul Call Center-ului ASE, unde o echipă de studenți ai universității va răspunde întrebărilor privind admiterea, programele de studii, procesul de înscriere și viața universitară.

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

Toate informațiile privind admiterea, calendarul, metodologia de concurs, programele de studii și condițiile de înscriere sunt disponibile pe platforma ase.ro/admitere/licenta, pe site-ul oficial al universității și prin intermediul Chatbotului ASE.

Un parcurs care poate dura o viață

„Într-o lume în care învățarea continuă devine esențială, universitatea nu mai înseamnă doar obținerea unei diplome. Ea trebuie să ofere studenților posibilitatea construirii unui parcurs educațional și profesional coerent, care să îi ajute să se dezvolte, să se specializeze și să se adapteze permanent la schimbările din societate și economie. ASE oferă această perspectivă, de la licență la masterat și doctorat, într-un mediu academic conectat la realitățile pieței muncii și la provocările viitorului.” Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii Economice din București

Pentru mulți tineri, admiterea reprezintă începutul facultății.

Pentru ASE, admiterea reprezintă începutul unui parcurs.

Un parcurs care poate continua prin studii avansate, dezvoltare profesională, învățare continuă și apartenența la una dintre cele mai importante comunități academice și profesionale din România.

Articol susținut de ASE