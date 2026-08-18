Admiterea separată la liceu din 2027, contestată de profesori. Părinții și cadrele didactice pot trimite propuneri de schimbare până pe 24 august

Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia și calendarul admiterii la liceu din 2027, iar părinții, profesorii și orice alte persoane interesate pot trimite propuneri sau cereri de modificare până pe 24 august. Proiectul a provocat deja reacții critice.

Profesoara Marina Ștefania Manea avertizează că „șansa va fi, din nou, de partea părinților care au bani de investit în învățare”.

Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale” din București, spune, la rândul său, că mulți dintre profesorii liceului sunt împotriva concursului: „La ce ne trebuie? Ne legăm la cap, să nu ne doară”.

Noile reguli prevăd că unele licee își vor putea selecta elevii pentru cel mult jumătate dintre locuri, prin două probe organizate după Evaluarea Națională.

Posibilitatea organizării unei admiteri separate este prevăzută încă din 2023, în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Ministerul Educației și Cercetării a publicat acum regulile concrete după care ar urma să se desfășoare admiterea în vara anului 2027. Proiectul metodologiei-cadru și calendarul admiterii la liceu se află în consultare publică și se pot modifica înainte de aprobare.

„Șansa va fi, din nou, de partea părinților care au bani de investit în învățare”

Noua formă de admitere a provocat deja reacții critice în rândul profesorilor.

Marina Ștefania Manea, profesoară de Limba română la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București și fost secretar de stat în Ministerul Educației, consideră un avantaj faptul că elevul ar primi o a doua șansă și ar putea susține probe potrivite profilului la care vrea să intre. Subiectele elaborate la nivel național ar reduce și riscul influențelor locale.

Profesoara avertizează însă că noul sistem va împinge familiile spre pregătire suplimentară la mai multe discipline și va favoriza copiii ai căror părinți își permit să plătească meditații. „Șansa va fi, din nou, de partea părinților care au bani de investit în învățare și interes real”, a scris Marina Manea.

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