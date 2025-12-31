Adopția AI-ului pune în pericol 200.000 de locuri de muncă în sectorul bancar european. Ce job-uri vor fi cel mai afectate și cât ar putea economisi băncile

Peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european sunt puse în pericol în următorii cinci ani, pe măsură ce băncile adoptă tot mai mult inteligența artificială și închid un număr tot mai mare de sucursale, estimează analiștii Morgan Stanley.

Potrivit analizei realizate pe baza a 35 de bănci, cele mai probabile reduceri vor avea loc în diviziile de „servicii centrale”, care includ posturi de „back-office” și „middle-office”, precum și funcții din managementul riscului, scrie Financial Times.

Estimarea Morgan Stanley, potrivit căreia industria ar putea reduce forța de muncă cu 10% până în 2030, vine în contextul în care băncile mută tot mai multe operațiuni în mediul online.

În total, băncile europene au 2,12 milioane de angajați, ceea ce înseamnă că o reducere de 10% ar duce la aproximativ 212.000 de concedieri.

„Multe bănci au vorbit despre câștiguri de eficiență de până la 30%, generate de AI și de digitalizarea suplimentară”, spun cei de la Morgan Stanley.

Analiștii Morgan Stanley au arătat că AI-ul dă băncilor oportunitatea de a-și îmbunătăți raportul cost/venit, un indicator-cheie de eficiență urmărit de investitori. Este nevoie de noi măsuri, mai ales că rundele anterioare de reduceri de costuri și-au epuizat efectele.

Tot mai multe bănci au anunțat că vor face reduceri, invocând utilizarea AI-ului. Spre exemplu, în noiembrie, banca olandeză ABN Amro a anunțat că va elimina aproximativ o cincime din personalul său cu normă întreagă până în 2028.

