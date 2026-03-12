Atacurile israeliene din Liban se întețesc. Bombardamente intense la Beirut, dincolo de bastioanele Hezbollah

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au lansat joi seară noi atacuri aeriene asupra capitalelor din Iran și Liban, iar la Beirut au vizat și zona centrală a orașului, sporind temerile că războiul se extinde dincolo de suburbiile sudice ale capitalei libaneze, dominate multă vreme de Hezbollah.

După ce Iran și Hezbollah au lansat un atac asupra a peste 50 de ținte israeliene, inclusiv baze militare, Israelul a emis un ordin general de evacuare pentru sudul Libanului, inclusiv pentru orașe libaneze majore, ca Nabatieh, și zeci de sate, au scris The Guardian și The New York Times (NYT).

Bombardamentele de joi de la Beirut, dintr-o zonă aflată nu departe de baruri la modă, restaurante exclusiviste și licee, a adâncit sentimentul că zone ale orașului considerate cândva relativ sigure nu mai sunt ferite de atacurile IDF.

În Liban, unde forțele israeliene spun că atacă Hezbollah și infrastructură a miliției șiite fondate de Gărzile Revoluționare ale Iranului în 1982, de la începutul războiului au murit 680 de persoane și au fost strămutate peste 800.000, conform oficialilor libanezi. Au fost uciși aproape 100 de copii, iar peste 200.000 au fost strămutați, potrivit organizației internaționale War Child.

Netanyahu spune că Hezbollah va plăti „un preț greu”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a îndemnat guvernul libanez să ia măsuri pentru dezarmarea Hezbollah.

„Vom face Hezbollah să plătească un preț greu, iar guvernul libanez ar face mai bine să ne-o ia înainte și să participe la această acțiune”, a declarat Netanyahu, într-o conferință de presă joi seară.

IDF a lovit și Dahiya, un bastion Hezbollah de la periferia sudică a Beirutului. Armata israeliană a emis un ordin de evacuare pentru unul dintre cartierele din zonă, însă, potrivit reporterilor NYT, două dintre atacurile aeriene din această seară au vizat cartiere pentru care nu fuseseră emise astfel de alerte.

A fost emis un nou ordin israelian de evacuare și pentru sudul Libanului. Alerta acoperă o arie de până la circa 40 de kilometri de la frontiera dintre cele două țări. Un purtător de cuvânt al IDF i-a îndemnat pe locuitorii din zonă să se deplaseze la nord de râul Zahrani „pentru siguranța lor”, înainte ca armata să înceapă bombardamentele împotriva a ceea ce a descris drept ținte Hezbollah.

Ordinul vizează orașe israeliene majore, inclusiv Nabatieh, și zeci de sate libaneze.

Mesajul premierului libanez

„Mă adresez vouă astăzi în timp ce Beirutul este sub bombardament”, a declarat prim-ministrul libanez Nawaf Salam, într-un discurs televizat, joi seară, la scurt timp după atacurile aeriene israeliene din centrul Beirutului, care au lovit la doar câteva sute de metri de sediul guvernului libanez.

„Nu putem accepta, sub nicio formă, ca Libanul să devină din nou o arenă deschisă pentru războaiele altora”, a spus el, într-o aluzie la istoria marcată de confruntările dintre Hezbollah și susținătorii săi iranieni, pe de o parte, și Israel, pe de altă parte.

Premierul Nawah Salam a spus că guvernul său, format anul trecut, este angajat în negocieri menite să prevină agravarea conflictului.