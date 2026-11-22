Adrian Mihalcea, antrenorul formației UTA Arad, a recunoscut că jucătorii săi au cedat total în fața Universității Craiova, fiind învinși pe teren propriu cu un categoric 2-6, duminică, în etapa a 16-a din SuperLiga.

Tehnicianul s-a arătat copleșit de reacția publicului arădean, care a ales să aplaude jucătorii în loc să îi taxeze dur după un asemenea eșec.

„Vorbeam de curaj, nu l-am dovedit. Lumea la Arad este foarte caldă și are prea mult respect pentru noi. După astfel de meciuri s-ar fi întâmplat și alte lucruri. Să te aplaude după un asemenea meci… Îmi venea să plâng.

Rămânem cu amărăciunea. Nu avem ce să facem decât să arătăm lumii, dar și nouă personal, că acesta a fost doar un accident”, a spus Mihalcea, potrivit digisport.ro.

În același timp, antrenorul grupării arădene a lăudat fără rețineri adversarul: „Este o echipă solidă, fără niciun fel de alint adus lor. S-a văzut, cu toate schimbările făcute, nu există să nu joace 100%. Le dorim baftă și în Europa, să facă cât mai multe puncte”.

Pentru echipa din Bănie au marcat Baiaram (‘18, ‘24), Cicâldău (‘32), Stefanovic (‘53), Rus (‘76) și Etim (‘85), în timp ce golurile gazdelor au fost înscrise de Țăroi (‘66) și Tzionis (‘72).

În urma acestui rezultat, UTA se află pe locul 10, cu 18 puncte, în timp ce Universitatea Craiova se desprinde în fruntea clasamentului cu 36 de puncte, trei peste Dinamo și patru peste Rapid (giuleștenii vor juca luni pe terenul lui Sepsi).