Adrian Mihalcea, discurs dur după Botoșani – UTA 2-0: „Rău de tot! Ar trebui să plângem”

UTA a fost învinsă de FC Botoșani, scor 0-2, în cadrul etapei a 11-a din SuperLiga. Dincolo de rezultatul de pe tabelă, prestația echipei arădene a stârnit o reacție vehementă din partea antrenorului Adrian Mihalcea, care a criticat dur lipsa de atitudine a elevilor săi.

Mihalcea a subliniat că ritmul echipei a fost complet dereglat de pauza cauzată de meciurile echipei naționale.

„A fost o prestație mult, mult sub așteptările avute. Această pauză competițională ne-a dat peste cap. Am fost ceva rău de tot. Ne-am prezentat foarte modest.

Atitudinea a făcut diferența în acest meci. Adversarii au alergat pentru orice minge și s-au bătut pentru fiecare balon. Noi nu am avut niciun pic de agresivitate. Am făcut greșeli de poziționare, de anticipare. Le-am făcut pe toate.

Scorul reflectă o realitate falsă. Ar fi putut să fie 5-0 sau 6-0, fără niciun fel de problemă și ne-am fi făcut de râs. Am arătat rău, rău de tot. Ei au scăpat de 4 ori singuri cu portarul”, a declarat Mihalcea, potrivit DigiSport.ro.

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Problemele medicale din cadrul lotului complică și mai mult calculele lui Mihalcea pentru etapele viitoare.

„Avem foarte mulți jucători accidentați, iar situația aceasta este îngrijorătoare. Omar El Sawy mi-a spus înainte de meci că a simțit ceva, l-am ținut pe bancă doar ca să nu ne facem de râs. Cred că o să jucăm cu cei din generația 2009.

Avem un program teribil pe viitor. E teribil ce se întâmplă! Vom suferi! Dacă vom avea o atitudine similară, nu vom avea nicio șansă! Parcă jucătorii au venit din vacanță. Azi ar trebui să plângem, pentru ceea ce am arătat”, a mai spus Mihalcea.

UTA va juca în rundele următoare din SuperLiga cu CFR Cluj (acasă) și FC Argeș (deplasare). Echipa arădeană se află pe locul 11 în clasament, cu 12 puncte. De cealaltă parte, FC Botoșani a acumulat 14 puncte și ocupă locul 7.