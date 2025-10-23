Adrian Mutu a explodat după ce un italian celebru s-a luat de un român la Milano: „Băi, ai puțin respect că ai mâncat o pâine la noi! E o tentă de rasism”

Adrian Mutu (46 de ani) și-a vărsat din nou nervii pe Walter Zenga (65 de ani) după ce, în urmă cu o lună, l-a criticat pe Cristi Chivu (44 de ani).

În urmă cu o lună, fostul portar criticase jocul lui Inter din meciul cu Juventus, scor 3-4, din etapa #3 din Serie A.

După meciul de pe 13 septembrie, Walter Zenga l-a criticat pe Cristi Chivu pentru jocul slab prestat de Inter cu Juventus.

Atunci, italianul a vorbit despre problemele din defensiva echipei și i-a oferit și un sfat antrenorului român.

La doar câteva zile de la declarațiile lui Zenga la adresa lui Cristi Chivu, Adrian Mutu a răbufnit și i-a răspuns fostului portar al lui Inter.

O lună mai târziu, „Briliantul” l-a taxat din nou pe italian:

„Obiectivele lui Chivu la Inter sunt foarte mari, normal că presiunea e mare. O să-l vezi alb în cap (n.red. – râde). Ați văzut cum l-au demolat după două înfrângeri?! Atunci m-am luat eu de Walter Zenga, care comenta…

Waltere, taci, mă! Nu mă deranjează critica, ci unghiul. Probabil el avea o frustrare. La al doilea meci critica, dar la 5-0 cu Torino nu l-am auzit. Să nu uităm, Walter a mâncat o pâine la noi.

Știu ce vorbesc. N-ai idee ce înseamnă să-ți spună cineva «ț**an», 70.000 de oameni pe Olimpico, când am dat două goluri cu AS Roma! Nu-ți dai seama ce suferă românii din diaspora.

E o tentă de rasism, de superioritate, asta m-a deranjat! În primul rând, când spune «il rumeno» (n.r. – românul), deja mă deranjează. Chivu e de atâția ani în Italia, câștigător de Liga Campionilor alături de Inter. Știu modul lor de a vorbi, am stat acolo 15 ani, vorbesc perfect italiană, am auzit declarația lui Zenga.

Băi, Zenga, ai puțin respect, e o legendă a Interului, la fel ca tine. Și tu ești jumătate român, ai și copii cu o nevastă româncă. Noi când vorbim despre italieni, o facem cu admirație”, a declarat Adrian Mutu