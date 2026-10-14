Adrian Mutu explică impasul lui Garita la FCSB și critică strategia clubului: „E alt joc”

Fostul internațional Adrian Mutu (47 de ani) a analizat cauzele randamentului modest oferit de atacantul camerunez Arnold Garita (31 de ani) la FCSB.

Sosit sub formă de împrumut până în iarnă, atacantul nu a reușit să înscrie niciun gol în primele șapte partide disputate, pierzând rapid creditul în fața finanțatorului Gigi Becali. Mutu a subliniat discrepanța dintre contextul tactic în care a excelat vârful la FC Argeș și dificultățile întâmpinate în angrenajul actual.

„Fără să am nimic cu el, e un alt lucru să joci pentru o echipă care inițial pleacă de la obiectivul să nu se lupte la retrogradare, cum a fost FC Argeș, și să ajungă în play-off. E un lucru pentru că strategia echipei de a juca, cum era cu Bogdan Andone atunci, era foarte mult pe contraatac și îl aveai pe Garita acolo. Stă acolo, se apără foarte bine, pleca foarte bine în contraatac și normal că beneficia de spații foarte mari.

Ajungi la FCSB, o echipă de posesie, căreia îi place să domine adversarul, care primordial joacă în jumătatea adversă. Spațiile sunt foarte restrânse, nu are timp, e în criză de timp și de spațiu tot timpul pentru că face un joc diferit la FCSB. Face un joc în ultimii 20 de metri în care trebuie să se miște și să găsească spații, el fiind și un jucător masiv”, a declarat Mutu, potrivit fanatik.ro.

FCSB, probleme de scouting: paralela cu Gregory Tade

Potrivit lui Mutu, profilul masiv al atacantului este dezavantajat atunci când adversarii se regrupează pe două linii.

În opinia fostului decar, situația actuală denotă o problemă de scouting la FCSB. Mutu a invocat cazul lui Gregory Tade, adus de FCSB în 2015 de la CFR Cluj, un precedent similar în care calitățile individuale au fost neutralizate de jocul pozițional al „roș-albaștrilor”.

„Dar aici e o chestie de scouting la FCSB. Pentru că o echipă care își domină adversarul și joacă în jumătatea adversă, în 40 de metri, mai puțin dacă e să iei și 16 metri, joacă în 30 de metri maxim. Acolo îți trebuie alt gen de jucători. Una e cum era Bîrligea, care era un jucător care se descurca și pe spații scurte. Una e să aduci un jucător de fuleu.

A mai fost un jucător de genul ăsta, Tade, care la CFR a dat randament. Era un stil de joc tot așa, mai mult închis și plecăm pe contraatac, pe mingi lungi, pe bătaie și așa mai departe. A venit la FCSB și n-a reușit să stea în ghete pentru că e alt joc. La FCSB sunt jucători tehnici, mingea pe jos, tiki-taka cum îi place lui Gigi. (…) Garita e jucător de fuleu, e un jucător de contraatac”, a mai spus Mutu.

Cazul Nsimba: „Una e să joci la o echipă mică, e altă mâncare de pește să joci la o echipă mare”

Întrebat dacă atacantul Steven Nsimba ar fi reprezentat o opțiune superioară, Adrian Mutu a remarcat că experiența francezului de la Universitatea Craiova i-ar fi oferit un avantaj decisiv de integrare.

„Nsimba da. El vine dintr-un context diferit. Vine de la o echipă unde s-a obișnuit cu același gen de joc, chiar dacă el are anumite calități. Calitățile lor sunt asemănătoare, pentru că și Nsimba e un jucător masiv, e un jucător de fuleu, dar el vine după un an de zile în care a jucat la Craiova, care e același gen de echipă, își bagă adversarul în jumătatea proprie. (…) Vine de la o echipă mare care se aseamănă. Una e să joci la o echipă mică, e altă mâncare de pește să joci la o echipă mare”.